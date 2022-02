Gandini cuestionó "manija pura" y mentiras del intendente Lima y Fancap a favor del Sí

El legislador blanco dijo que la campaña del oficialismo se basará en las "evidencias" que, a su juicio, muestran que la LUC es una buena ley y que ha dado resultados.

El senador del Partido Nacional Jorge Gandini aseguró que el intendente de Salto, Andrés Lima, la Federación Ancap (Fancap) y otros defensores del Sí en el referéndum del 27 de marzo dan "manija pura" y engañan a los votantes con la campaña.

En diálogo con Telemundo este jueves, el legislador señaló que el gremio de Ancap hace "publicidad paga para mentir", ya que –según Gandini– en un comercial sostiene que el precio del supergás aumentará el doble si se mantiene la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"Es manija pura, la misma que dio el intendente de Salto el otro día diciendo que vota 'sí' porque se sacó la obligatoriedad a la educación pública", afirmó Gandini.

La LUC elimina la obligatoriedad de la educación inicial, la obligatoriedad del bachillerato y no se compromete a mantener las escuelas de tiempo completo y liceos de tiempo extendido. La LUC limita el acceso a la educación, afectando a la población de menores recursos.YO voto SI — Andres Lima (@AndresLimaSalto) February 7, 2022

"No se puede mentir, no se puede engañar, no se puede dar manija. Podemos discutir ideas, posiciones diferentes. Nosotros vinimos a hacer cambios, es lógico que la izquierda y el Pit-Cnt nos resistan... pero no con mentiras", indicó.

"Evidencias"

"Estamos contestando con evidencia porque 19 meses después han sucedido cosas buenas, y las malas que anunciaron no han pasado. No era verdad la intención que se nos adjudicaba de que la LUC pretendía desmantelar Antel y las empresas públicas. La evidencia dice que se está fortaleciendo Antel y que la gente es más libre, propietaria de su teléfono", expresó.

Gandini agregó que "no hay comercio de niños con las nuevas normas de adopción". "La evidencia dice que ya hay niños adoptados en 18 meses y no en seis años, como era antes, siempre con el juez de Familia interviniendo", indicó.

A su vez, subrayó que "la evidencia dice que no pasó nada con quitarle la obligatoriedad a la inclusión financiera, que sigue existiendo". Quienes no tienen un cajero cerca, según Gandini, hoy tienen la "libertad de elegir". "No se cayó ningún banco ni nos sancionaron por lavado de activos, venimos bien", dijo.

El legislador aseguró que no se privatizó la educación, que no hubo gatillo fácil y que los trabajadores no perdieron derechos, como algunos advertían que sucedería.

Para defender las medidas que refieren a las ocupaciones, Gandini recordó las intervenciones en el puerto de Montevideo y en la UTU. El legislador dijo que los manifestantes en la terminal portuaria "fueron levantados como un mueble y depositados al costado", mientras que los camioneros pudieron "cumplir con su tarea" e ingresar a trabajar.