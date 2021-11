Subsecretaria de Estado de EE.UU. sobre vínculo con Uruguay: "Nuestra relación bilateral está más fuerte que nunca"

Wendy Sherman se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou, en donde dialogaron sobre el vínculo entre ambos países; la jerarca también se refirió al TLC que Uruguay busca concretar con China

"Muy postitivo y productivo", fue como describió la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, la reunión que mantuvo con el presidente Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva este martes.

"Nuestra relación bilateral está más fuerte que nunca y Estados Unidos busca seguir profundizando los vínculos con Uruguay", dijo Sherman en conferencia de prensa tras el encuentro. Agradeció a los ministros Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores), Azucena Arbeleche (Economía) y Luis Alberto Heber (Interior) con quienes se reunió teniendo encuentros "muy fructíferos".

"La relación entre Estados Unidos y Uruguay se construye sobre la base sólida de valores e ideales compartidos. Nuestro pueblos son creativos y emprendedores", agregó.

En esa instancia se le consultó a la funcionaria del gobierno estadounidense qué visión tiene la administración del presidente Joe Biden sobre las negociaciones que Uruguay está llevando adelante ante la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio (TLC) con China. Sherman respondió que "todos los países deben considerar todas las opciones que se les presentan, siempre y cuando sean justas, transparentes y sigan las regulaciones a nivel internacional".

I stopped by Montevideo’s beautiful Plaza Independencia and its monument honoring José Artigas, father of Uruguay’s independence. Artigas dreamed of a more inclusive and integrated region. He would take pride in modern Uruguay. pic.twitter.com/u5wlsuKZna

— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) November 9, 2021