Amado: “Cuando digo populismo y demagogia, digo Novick. No creo en los millonarios que vienen a salvar países”

Comienza la carrera electoral y empiezan a definirse –públicamente, al menos- los precandidatos de cada partido de cara a las internas de 2019. Entre las primeras definiciones aparece el sector Batllistas Orejanos (BO) del Partido Colorado, junto a la candidatura de Fernando Amado.

¿Qué tiene para decir Amado? ¿Qué espera de la campaña electoral? ¿Cómo ve a su partido?

El Partido Colorado está en una situación distinta a la de los otros partidos: está en un momento de recambio y de renovación. El alejamiento de Bordaberry incidió en la necesidad de acelerar los tiempos de ofrecerle a la ciudadanía un staff de dirigentes nuevos que quieran liderar el partido.

Sanguinetti es el último patriarca del Partido Colorado. Creo que sale de forma activa por un sentido de responsabilidad, trata de poner al partido en el tapete público. Me parece natural y bueno. Me parece muy claro él en sus conceptos: esto no implica un precalentamiento para ser candidato. Está en un rol importante. Pero ha dicho más de una vez que está para empujar a la gente joven.

Con Sanguinetti tenemos diferencias grandes, pero hay algo que nos use: el Partido Colorado. Y la preocupación de que el partido sigue siendo una herramienta válida y necesaria. Para mí no estoy aplicando una estrategia de niño rebelde, es un rol que tengo en el partido porque soy de una generación distinta. Tenemos una relación de respeto y de cordialidad.

Estamos en un momento muy especial de la política uruguaya: hay una sensación de descontento con los políticos. Se empieza a notar el desgaste del Frente Amplio, quedan expuestas muchas de sus contradicciones y comienza a perder esa sensación de transmitir esperanza.

Con Mieres tenemos cosas en común, una sensibilidad parecida, pero no así con Novick. Las recetas mágicas se terminaron. Cuando digo populismo y demagogia, digo Novick. No creo en los millonarios que vienen a salvar países. Un país no se puede manejar como una empresa: quiere venir a reclutar recursos humanos como si fuera una empresa. Hay que mejorar los métodos de reclutamiento en los partidos políticos, para tener gente más capacitada y preparada: pero dentro de la lógica de la política.

El Partido Colorado tiene que volver a recuperar el eje del batllismo histórico. El partido no se merece un final como el que podría llegar a tener. Hay que terminar con la polarización: queremos ser primeros en propuestas y en tener en cuenta lo bueno de todos.

Es muy bueno que haya varios candidatos y muy bueno que empiecen a salir temprano. El Partido Nacional tiene dos o tres candidatos claros. El Frente tiene sus problemas, pero también tiene su continuidad y estabilidad. Y el Partido Colorado tiene que poner en marcha esta renovación generacional.