AUF reconoció a MUQN, pero la Mutual sigue firme: “Para el futbolero ya se terminó el conflicto, pero para los jugadores no”

El colectivo Más Unidos Que Nunca aceptó la propuesta de mediación elaborada por el PIT- CNT y este fin de semana se retoma la actividad oficial en el fútbol Uruguayo.

¿Por qué la Mutual no aceptó la propuesta de mediación? ¿Es posible llegar a una solución definitiva o la posibilidad de parar nuevamente el fútbol seguirá latente?

Abordamos el tema junto a Martín Charquero e Ignacio Alonso (AUF).

Ignacio Alonso

Nosotros reconocemos el movimiento, aunque no somos los primeros en hacerlo. Las gremiales alrededor de la asociación ya lo habían reconocido, incluso el Parlamento. Nosotros le anunciamos al movimiento su reconocimiento como tal y le damos un ámbito de trato directo con la asociación y sus autoridades. Ellos demostraron ser una voz particular y muy importante. Es un movimiento muy fuerte desde lo número y muy representativo dentro del porcentaje de jugadores.

Martín Charquero

Ahora se tienen que poner de acuerdo en cuándo van a ser las elecciones. En la asamblea van a ir los integrantes del colectivo, se va a llevar a cabo el orden del día y se va a pedir la remoción de la directiva de la Mutual. La directiva va a decir, por temas jurídico, que no se va. Y ahí me pregunto: ¿el colectivo aseguró que si el resultado no es el que se quiere se sigue con el fútbol?

Para el futbolero, se terminó el conflicto, pero para los jugadores no. El fin de semana se sabe cuándo juega el equipo de cada uno.

Ignacio Alonso

Las condiciones están dadas para que no haya más paralización. Se les está dando la oportunidad de canalizar la agenda de puntos que ellos tienen como futbolistas profesionales. Ya no van a depender de su ubicación en la Mutual para tratar esa agenda. Las acciones que puedan tomar con la Mutual no tienen por qué pasar por el paro de actividades. Creo que eso le da un ámbito de paz al campeonato para poder finalizar.

Está el tema de fondo, que es su agenda reivindicaciones. Lo que hay por detrás es que las reivindicaciones que ellos tienen no son tomadas en cuenta por la directiva de la Mutual desde hace varios meses.

El derecho de imagen es un ámbito muy poco estudiado en Uruguay. Todo lo que sea servicio informativo está cubierto. El tema son los usos comerciales.

La asociación corría un peligro jurídico si no reconocía a esta colectivo. No queremos tener injerencia en la interna gremial, pero no podemos reconocer a un movimiento que tiene a tantos jugadores.

Tanto en el A como en la B dan las fechas justas para terminar el campeonato en el 2017.