Bergara: “Renovar la agenda y el programa del FA… en determinado momento, también implica renovar los elencos”

Mario Bergara fue ministro y también subsecretario de Economía, integra el equipo económico y es un hombre muy cercano a Danilo Astori. Desde marzo de 2015 preside el Banco Central por segunda vez (la primera había sido entre 2008 y 2013). Hace unos días presentó un plan piloto de billetes digitales que convierte a Uruguay en el primer país del mundo cuyo Banco Central emite dinero digital.

Plan piloto de billetes digitales

En este plan piloto, Redpagos aceptó el desafío. Uno baja del portal la billetera electrónica, la aplicación. En Redpagos puede hacer el canje de billetes físicos a digitales: los transforma de papel en electrónicos. Uno en la billetera no puede tener más de 30.000 pesos. También es para hacer un número limitado de transacciones.

Consiste conceptualmente en que en lugar de usar billetes físicos, tengamos los mismos billetes en forma digital, en una billetera electrónica en el celular. Aquí no se precisa cuenta bancaria. Es como tener billetes en el bolsillo, solo que en vez de tenerlos en papel los tenés en una billetera electrónica.

Es un plan piloto: estamos probando, por lo que participará un número limitado de usuarios, que no superará los 10.000. Hemos trabajado con Antel: la billetera es el teléfono.

Venta de cannabis en farmacias: el problema bancario

Fue el BROU el que advirtió a las autoridades del Ircca de la situación, sobre lo que podía pasar. Ahora lo importante es mirar para adelante y que la legislación uruguaya en materia de cannabis pueda implementarse: esto no tiene por qué impedir ni está impidiendo que haya dispendio en las farmacias.

A nivel del Gobierno se hicieron advertencias de que esto podía pasar. Estaba claro que las farmacias no iban a poder tener cuentas bancarias.

Hay una contradicción jurídica en Estados Unidos, porque a nivel de estados el cannabis está legalizado, pero a nivel federal sigue siendo ilegal. Los bancos que funcionan a nivel federal no pueden tocar nada que esté relacionado con la marihuana.

La vida política: las elecciones 2019

La Constitución no la violé, ya lo dijo la Corte Electoral por unanimidad. No tengo nada que agregar sobre lo que ya dije. Lo que sí me parece importante es el tema renovación, que va más allá del Frente Amplio.

Es imprescindible la renovación de la visión del mundo. Aunque ser joven no garantiza nada. Hay que renovar la forma en la que vemos el mundo: las políticas públicas tienen que adecuarse a lo que está pasando.

Hay que renovar la visión y la propuesta programática del Frente Amplio y de todos los partidos. Renovar la visión, la agenda, el programa… en determinado momento también implica renovar los elencos. Pero tenemos que tener un reconocimiento claro de lo que fue el liderazgo de los actuales líderes del Frente Amplio.