El perfil del asesino y abusador de Brissa: “No es un pedófilo común y corriente, es un narcisista maligno”

El director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, explicó cómo el anonimato que posibilitan las redes sociales a la hora de relacionarse puede resultar muy peligroso al vincularse con personas con perfiles psicopáticos.

El uso de las redes sociales llegó para quedarse, no se puede prohibir. Pero tenemos que conocer cómo funcionan y conocer qué hacen nuestros hijos, tener un vínculo más fuerte en relación al uso cotidiano que hacen de estas cosas.

A través de las redes, uno puede tener amigos: algunos son reales y otros virtuales. En el caso del abusador de Brissa González, tenemos una personalidad que claramente tiene el perfil de un sociópata, es una persona que tiene el perfil de un trastorno antisocial. En este caso, es lo que se llama el narcisismo maligno: no es un pedófilo común y corriente.

Tampoco esta persona es un producto de lo que se denomina la cultura machista o patriarcal, al menos el perfil de esta persona no tiene nada que ver con eso. Es alguien que tiene una total falta de empatía con el otro y tiene una capacidad de realizarse a través del sometimiento a las personas y el engaño.

Los vínculos a través de las redes y la forma de cautivar y engañar es parte de ese juego. Un pedófilo común, en general, en la perversión que tiene sobre cómo imagina las relaciones sentimentales, cree tener afecto hacia la persona que agrede. Pero este agresor no tenía esto. Lo que busca es generar la destrucción y la dominación del individuo. Ve a la persona que está atacando como una persona débil porque tiene sentimientos y la cultura en general no le afecta. Elabora un proceso acultural diferente. De ahí que no es correcto plantear que esto es parte de la cultura patriarcal.