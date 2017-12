Ernesto Talvi: “Los estímulos que se le dieron a UPM hay que extenderlos a todo los proyectos de inversión”

Ernesto Talvi presentó una propuesta que llamó “Todos somos UPM”, con la que plantea que es posible captar nuevas inversiones a través de un paquete de estímulos parecidos a los que el gobierno le dio a la empresa finlandesa. Además, su nombre suena como posible candidato a presidente por el Partido Colorado para las próximas elecciones y de hecho él no lo descarta.

Aumento de tarifas

No era posible seguir como se venía. Se optó por aumentar impuestos, aumentar tarifas públicas por encima de los costos de producción, lo que no necesita de aprobación parlamentaria. Y también se optó por reducir la inversión pública para tratar de controlar el déficit fiscal. Dos años después, estamos con el mismo déficit.

Las inversiones en Uruguay

Estamos en una etapa difícil, la inversión no llega fácil ni acá, ni a ninguna parte: hay que atraerlas con estímulos. En eso se enmarca lo que se acordó con UPM. Me parece un acuerdo orientado en una dirección correcta.

El tema de los cincuentones

El sistema mixto funciona perfectamente bien, no tiene nada de malo. Los números desmienten a los que no están de acuerdo. Si algo no está roto, no hay que arreglarlo.

Si la edad de retiro hubiera subido concomitantemente con el aumento de la expectativa de vida, entonces este problemas jamás se hubiera generado. Esta injusticia se configura porque la edad de retiro no se aumentó como se había previsto.

Hay que solucionarlo, pero de manera responsable. No podemos por la puerta de atrás tratar de dinamitar un sistema que nadie está pidiendo cambiar, excepto una pequeña minoría.

Queremos que la persona, al momento de jubilarse, pueda poder elegir hacerlo por el BPS o por la AFAP.