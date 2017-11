Petinatti: “El Gobierno tiene que preocuparse de cosas más importantes que de un pelotudo hablando en la radio”

El licenciado Orlando Petinatti conduce desde hace 27 años Malos Pensamientos, uno de los programas radiales más exitosos. En esta oportunidad, critica la nueva regulación sobre el volumen de la radio en los ómnibus y dice que desde el Gobierno hay gente que lo quiere prohibir.

¿Lo quieren prohibir?

Hay gente que escribió ese titular a través de las redes sociales. Las redes para mí son un medio de comunicación más: hay gente que las utiliza de manera equivocada, sobre todo siendo persona pública o parte del Gobierno. Hay personas dentro del Gobierno a las que no les gusta lo que hago al aire. Capaz que los llamé para una mano… y no salió.

El tweet de Reboledo, director del IMPO, responde a otro que decía que podían prohibir la Teletón. Me parece horrible que proponga prohibir la Teletón, que hace tanto bien. Es el secretario político del Frente Amplio, no es pavada.

Lo increíble de un tipo que representa a un Gobierno departamental es que diga que estuvieron estudiando la regulación de los contenidos: eso traducido quiere decir que quisieron prohibir algo. Si el director de Movilidad dice que estuvieron estudiando cómo regular los contenidos… estuvieron viendo cómo poder callar un micrófono. En un país serio, este tipo daría un paso al costado. Lo mismo que el director del IMPO.

Un paso al costado de la Teletón

Hace 27 años que hago radio, soy un profesional. Este año no voy a estar en la Teletón. Estoy de acuerdo con la renovación de formatos, con la innovación, con los nuevos rostros. Nacho Álvarez ya dio un paso al costado el año pasado.

El formato ameritaba cambios. Nosotros los pedíamos. Este año no voy a estar: eso lo decidió la Teletón, no yo.

Yo me pongo la camiseta de Teletón, porque es transparente y hace bien para muchos niños que la necesitan. Si alguien la ataca, está atacando a un montón de familias que necesitan eso.

La polémica con Mirtha Guianze

Yo no hablé de su salud, ni de su enfermedad: le mandé un saludo porque estaba pasando un mal momento. Si de 1.000 tweets escribe 998 contra mi persona o mi trabajo… considero que está pasando un mal momento. Igual, creo que ahora está mejor. Ella habla de xenofobia… y es la exdirectora del INDHH. Yo soy uruguayo, nací acá, soy judío, pero nací acá.

Creo que no es el Gobierno, son las personas. Ya hablamos con Mirtha, yo quiero almorzar con ella. Estas cosas suceden porque pasan en las redes y porque uno vomita cosas allí.

Quienes forman parte de los medios de comunicación, de la política o somos personas públicas, tenemos que cuidar mucho lo que escribimos. Las redes están llenas de animales enjaulados prontos para abrir las rejas y atacar, sobre todo en este país de resentidos, mediocres, envidiosos.

La regulación de la música en la radio

Es rara la regulación del 30 %. Está bien estar a favor de la música nacional, del artista nacional y de la cultura nacional. ¿El teatro va a tener ese 30 %? ¿El cine?

No hay peor cosa para un Gobierno en crisis, que se cae a pedazos, que la gente se va del país y que no hay laburo, que crear una sección como “Operación retorno”. La gente se iba del país y lloraba al aire diciendo que se había tenido que ir porque no tenía trabajo: y eso lo hice en el 2002, en el Gobierno de Batlle. Y nadie me llamó desde el Gobierno.

El Gobierno tiene que preocuparse de cosas más importantes que de un pelotudo hablando en la radio.