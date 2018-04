Adeom Montevideo denuncia que la “Intendencia está privatizando la limpieza” y que es “muy difícil llegar al intendente”

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo ya anunció que ocupará el sector de Necrópolis si la Intendencia de Montevideo aplica descuentos a los trabajadores por las medidas de lucha adoptadas.

En la división Limpieza la situación también es compleja ya que los municipales denuncian la contratación de privados por parte de la comuna.

Abordamos estos temas junto a Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom Montevideo.

Es inentendible que la Intendencia se niegue a recategorizar: la diferencia salarial son unos 1.500 pesos y hablamos de cinco trabajadores.

Resolvimos levantar el paro porque apostamos al diálogo. La prioridad es la negociación. Los compañeros llevaban ya unos tres días de paro, y cada día implica pérdida salarial.

Esto ya no es casualidad. No podemos entender esto como algo que la Intendencia hace casualmente.

La Intendencia está privatizando la limpieza. Esta administración ha aumentado muchísimo la cantidad de privatizaciones. Si hay una política privatizadora, que nos lo trasmitan.

Es muy difícil dialogar con esta Intendencia, en todas las áreas. Llegar al intendente es muy difícil, se nos hace prácticamente imposible saber cuáles son sus políticas, porque hay un sinfín de asesores que hablan en nombre de él o de sus directores.

El 17 de abril tendríamos una reunión con el intendente.

En Necrópolis no hay riesgo sanitario. No hay ninguna huelga. Poner sobre la mesa un decreto de esencialidad cuando los compañeros están haciendo su horario, pero dejando en evidencia que así no se puede seguir trabajando, ni ahí ni en los servicios fúnebres… No nos parece. No sabemos en base a qué quieren descontar, porque ellos nunca dejaron de trabajar, lo que sí hicieron fue priorizar ciertas tareas.