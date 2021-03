Adrián Peña: "El 2021 va a ser un año de anuncios en materia de residuos"

El ministro de Ambiente explicó cómo se están desarrollando sus planes de gestión.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, realizó ayer una rendición de cuentas acerca de la actuación del gobierno en el primer año de gestión con anuncios de proyectos que buscará implementar este año. A su vez, el Ministerio de Ambiente lanzó recientemente el Premio Nacional de Ambiente “Uruguay Natural”.

Video lanzado por el MPP

No le hace bien a la democracia. Logramos el apoyo del FA en la mitad del articulado y creo que la capacidad de diálogo estuvo siempre. Eso siempre está y creo que los actores políticos del Uruguay demostraron estar a la altura de las circunstancias. Si pensamos la política en clave de redes sociales estamos complicados. Es como una realidad paralela de cosas que pasan ahí, pero no pasan en la vida real. Hay un tema a trabajar y un tema a corregir. Hay responsabilidad cuando comunicamos y trabajar con las personalidades políticas me parece importante. No está mal que se use la herramienta. Muchas veces tener contenta a la base supone algunas cosas. Tienen que tener a la base satisfecha en cuanto al posicionamiento, pero también tiene al centro y termina siendo muy tentador. A los moderados en política nos cuesta más.

El año de oro lo perdimos por la pandemia. Se ha hecho una gran gestión de la pandemia. Es muy difícil gobernar en incertidumbre y creo que Uruguay lo sobrellevó de buena manera. Hay que activar y hay que empezar a hacer. Ahora tenemos un horizonte de salida que son las vacunas. Tenemos dos dificultades: la primera, pasar al invierno y luego sí comenzar la reactivación económica. Para eso consideramos que el estado no podía quedarse ausente y por eso propusimos algunas cosas como el fideicomiso para fortalecer instalaciones en infraestructura. Eso genera soluciones de tipo social. Ya hay un plan en desarrollo. Para continuar el plan de obras se necesita financiamiento. Luego la economía creemos que se va a ir enganchando. Ayer fue récord el precio de la leche en polvo. Es un aumento que no se daba en mucho tiempo y es una buena noticia. Creo que hay un horizonte y a eso apuntó el discurso del presidente. Era lo que el partido decía.