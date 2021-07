Adrián Peña: "Entiendo que hay apertura en el Partido Nacional y hay posibilidad de generar cambios en la Rendición de Cuentas"

El sector Ciudadanos del Partido Colorado le adelantó al gobierno que, tal cual están redactados, no votarán dos artículos plasmados en la Rendición de Cuentas: ni el que obliga a los organismos del Estado a depositar en el BROU ni el que desvía fondos del Instituto Nacional de Colonización para la erradicación de asentamientos. El ministro de Ambiente expresó: "Así como están estos artículos no los vamos a apoyar".

En ese sentido, los colorados le insistieron al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en la necesidad de generar una “mesa de coordinación” a la interna de la coalición. Eso permitiría coordinar los temas para “no tener sorpresas” sobre los proyectos que los socios realizan.

No apoyo a dos artículos de la Rendición de Cuentas

El que tiene que ver con el BROU, no le vemos mucha razón de ser y no encontramos cuáles son los beneficios que pueden existir luego de aprobado este artículo. Nos parece que puede debilitar al banco. Las empresas públicas tienen un rol social también de cumplir y es el BROU el que asegura estar en todas partes del país. Tiene debilidades a la hora de competir con el resto de la banca y eso es una ventaja. La banca privada es extranjera, por lo que es razonable que se ponga el dinero de Uruguay en el BROU. No vemos una ventaja tampoco para los ciudadanos comunes. Si es muy costoso, somos parte de lo mismo y habrá que trabajar eso, pero no el cambio de la situación. Se está trabajando.

Postura sobre el futuro del Instituto de Colonización

La elección se gana bien. Creo que tenemos una representación importante. Nos sentimos cómodos y venimos trabajando muy bien. Lacalle ha incorporado una impronta social y nos sentimos muy cómodos con esa conducción y con el rumbo del gobierno en momentos difíciles. Estamos trabajando con mucha comodidad y en un rol que nos sentimos cómodos que es el rol de gobierno. Así como están estos artículos no los vamos a apoyar. Entiendo que hay apertura en el Partido Nacional y hay posibilidad de generar cambios. Me parece que va a haber una salida, ya sea a través de la Rendición de Cuentas u otra herramienta.

No apoyo al fideicomiso de Canelones

Estos fideicomisos necesitan mayorías especiales. Son herramientas excepcionales que se han dado pocas veces en los gobiernos departamentales. Hay na experiencia en Salto y otra en Florida. Canelones va por el décimo. Fideicomiso son nueve, algunos tienen objetivos diferentes. Más allá de la cantidad, que no es el punto, Canelones ya está endeudado hasta el año 2039 por concepto de fideicomiso. Esos 370 millones que se deben es porque en algún momento la oposición del FA acompañó ese fideicomiso. La intendencia lo presentó y nunca estuvieron los votos. Algún edil tuvo predisponían a acompañar, pero entendimos que ese endeudamiento a esta altura ya es excesivo. Siempre son importantes las obras por lo que implica y genera. Nos pareció demasiado. Son casi 400 millones sin ser lo que la intendencia debe. Hay instancias para mejorar en materia de gestión y eso es lo primero que queremos ver. Nos pareció que no era oportuno renovar esa confianza que a la intendencia se le había dado varias veces. La última la votamos con la condición de hacer una comisión de seguimiento. Nuestra gente nos cuenta que la información que tienen es bastante poca para saber si toda la plata fue invertida ahí. Consideramos que no estaba en condiciones. Siempre fuimos materia dispuesta y a los hechos me remito. Queremos seguir acompañando y trabajando. Siempre hemos tenido buen diálogo. En este caso, en nuestro rol de control nos parece que no están las condiciones para dar esta nueva confianza. El que decidió no acompañar fue el comité ejecutivo de Canelones, desde que se presentó. Esa decisión involucra dirigentes de Ciudadanos, pero de batllistas, la lista 15 y Tercera Vía. Los suplentes del edil no están de acuerdo con la votación. Se planteó una decisión de partido. El edil no le lleva la contra, el edil ve los pro y contra. Es un dirigente del partido y ve la oportunidad de hacer obras. No veo allí más de esa decisión. Hay una mayoría política del departamento que resume un rumbo.

Con Sanguinetti lo hablamos. Luego de analizar la situación política, Sanguinetti compartió la circunstancia y eso facilitó mucho. Hubo muchas conversaciones. No se lo deja desamparado a Canelones. Hay respuestas que yo no puedo dar porque yo no soy gobierno en Canelones. Canelones tiene una recaudación muy importante. En pandemia tuvo un récord de recaudación. De ahí, el 5% va a obras. Hay un tema de gestión. Hay que ser cuidadosos con fideicomisos. El endeudamiento de Canelones es el 228% del endeudamiento actual. La intendencia no cuenta los intereses en el endeudamiento. Los números que yo tengo son los oficiales. Hay que ser cuidadosos porque estos fideicomisos van contra la recaudación. Se está comprometiendo futuras gestiones. Todas las obras son importantes. El asunto es que hay que hacerlo con responsabilidad. Lo primero es ordenar la gestión. El FA tuvo en Canelones lo que no tuvo ningún otro intendente que es la ayuda de la oposición. Ha tenido una colaboración importante para llevar adelante su gestión.

Los fideicomisos deben analizarse uno a uno. Cada herramienta tiene un estado de situación inicial. Es un traje a medida. Es verdad que el FA ha tenido una actitud contraria de todos los fideicomiso, menos de su obra política. Se nos acusó de trancar el desarrollo, pero la misma acusación valdría para el FA en todo el territorio nacional. Es una actitud errada. El FA nunca ha acompañado obras que no sean de su fuerza política. Distinto es lo que hicimos nosotros. Tendrán razones fundadas para no acompañar estos fideicomisos. Nosotros sí acompañamos fideicomisos. Siempre hemos tendido el espíritu de colaboración. Estamos abiertos a conversar todo siempre y en todo momento. Creo que no podemos seguir endeudándonos. Si le vamos a adjudicar la mala intención al otro porque ve distinto algo tan concreto como un fideicomiso, estamos planteando con argumentos. La intendencia tiene un excesivo gasto y parece razonable que discutamos antes de seguir endeudándonos. No podemos señalar al otro solo porque lo ve distinto. Me parece que tenemos que construir, reconstruir el vínculo y no se termina el mundo porque no sale un fideicomiso. Esa situación es la misma para el resto de los departamentos.

No sé si Orsi es un presidenciable. Yo creo que no. No está en mi radar. Falta mucho para el 2024.