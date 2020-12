Albana Sanz: "Estamos por encima de países europeos a nivel de infraestructura digital"

La educadora uruguaya que reside en Barcelona habló sobre la importancia sobre la educación emocional en el sistema educativo, la educación en Catalunya y la importancia del Plan Ceibal en tiempos de pandemia.

Trabajo como maestra

Sistema educativo catalán

Fue como un relámpago, algo que no esperábamos nada, pero Uruguay a nivel de cataclismo, estaba preparado con esa plataforma. El uso más rápido fue en este último tiempo. Teníamos ese recurso, existía y aquí en España nos empezamos a volver un poco nerviosos porque no contábamos con esa tecnología y la tuvimos que montar en dos semanas, cuando Uruguay ya la tenía instalada.

El gran capital en esos directores es que han logrado vincular a todos los niños en mayor o menor medida en la educación es para felicitarlos. Y la sociedad uruguayos pueda enorgullerserce de esos maestros uruguayos que se han conectado y han intentado que cada niño estuviera ligado al sistema. El sistema en plataforma virtual como lo ha tenido Uruguay, es para felicitarlos. Acá en España no existió ese adelanto y cuando hablo con maestros catalanes y les explico lo que hubo en Uruguay, es que no parecemos un país tercermundista en la educación. Estamos por encima de muchos países europeos a nivel de lo que tiene que ver con la infraestructura digital. Uruguay es un país que estaba preparado para hacer frente a esta pandemia.

Resultados

Un cambio de paradigma que viene de la mano de un consenso con todos los docentes, los cambios no vienen de arriba, siempre vienen de abajo. Vamos a sacar este país adelante, sacar la educación de donde está. Hay un tema de acercarse al conocimiento, de los modos de aprender que tienen nuestros alumnos, tenemos unas buenas herramientas tecnológicas, pero la forma de enseñar deben de tener un giro, debe ser más interactiva, que puedan investigar e instruir el conocimiento, eso hace que el conocimiento quede mejor arraigado. Por eso nosotros hacemos énfasis en aplicar la educación emocional y más en estos tiempos, donde existe todo el desánimo en la tormenta en la que debemos ajustarnos que es la pandemia. Tenemos que ser responsables y corresponsables con el otro. Trabajar el aspecto emocional de los alumnos y nuestros docentes, saber cómo estamos y hacia dónde vamos. Crear consensos y trabajar entre todos, entre las autoridades, los maestros para mejorar lo que tenemos, también incluir a los padres de las mejoras en las escuelas, ya que la familia es la primera educadora de los alumnos. La escuela ha de ser un giro hacia lo emocional con una apertura social a las familias y sobre todo que la sociedad sepa valorar a los maestros y directores que están al frente de las instituciones escolares, que no están solo para educar sino que hacen otro tipos de labores. Es necesario crear consensos a nivel de nuevos cambios en la educación, que está viniendo, se tiene que hablar, no pueden venir de un verticalazo desde arriba hacia abajo. El otro lo tenemos que tener en cuenta para lo que sea, acercarlo, porque capaz está viendo algo que yo no estoy viendo y así nos podemos ayudar. Tener en cuenta el servicio que presta la educación a la sociedad.

Educación emocional

La tecnología es fundamental para nuestros alumnos para que no se sientan desanimados, los niños se juegan la vida de adulto si no saben regular sus emociones. Por eso es fundamental trabajar el aspecto emocional.

Se logra a través de la formación, por eso los maestros se deben formar. No es una formación que implique mucho dinero de los gobiernos, porque nosotros estamos hace tres años desde la Universidad de Montevideo puramente altruista. La única universidad que tiene un curso de educación emocional, eso se podría hacer de nivel público a nivel emocional. Es una acción continua y sistemática, que introducida dentro del sistema los alumnos puedan regular sus emociones. Por ejemplo, el enfado y la ira, no está mal, es un estado que uno tiene, el problema está cuando se convierta en violencia y no somos capaces de frenar. Debemos regular esas emociones para que no se convierta en violencia.

38 escuelas del Uruguay han aplicado programas de educación emocional y los resultados a nivel de violencia han descendido e incluso los niveles académicos han mejorado. Pero si tu no está bien emocionalmente, no puedes aprender. Un niño enfadado no puede aprender, uno tiene que calmarlo, al igual que un niño con hambre. Las emociones se enseñan, se regulan para vivir en una sociedad en un cierto grado de bienestar social.

Lo académico y lo emocional van de la mano. Hasta ahora el gobierno anterior ha hecho reformas muy buenas a nivel de infraestructuras, visité el barrio Borro y me enorgullece la infraestructura que hay, pero sin embargo las pruebas nos indican que los niños están cada vez peor. No puede ser que un país como Uruguay tenga 6 de cada 10 niños fuera del sistema educativo público. ¿Dónde van y que hacen estos jóvenes? ¿Cómo se incorporan en el mercado laboral y qué sentimientos hay en ellos? Sentimientos de frustración porque no han llegado a lo que querían. Estas cifras son alarmantes para un país. Pensemos en esos jóvenes y apliquemos el sistema de trabajo emocional y veremos qué pasa. Comencemos trabajar otras actividades que son motivadoras para los alumnos, porque ellos no pueden desertar el sistema público. Sino empiezan a engrozar el índice de población carcelaria. Simplemente tenemos que pensar en los jóvenes.

En el año 96’, Germán Rama ha reformado la educación pública, y siempre se pueden seguir haciendo cosas siempre y cuando trabajemos juntos. Al país hay que sacarlo adelante, no podemos convertirnos en el palo que tranque la rueda en la historia de la educación.

Nos ayuda aprender un poco mejor, cuando el cerebro capta la idea de que es interesante, tomo el conocimiento y se convierte en una competencia para mí y para la vida. Creo las personas no solamente somos conocimientos y habilidades, sino que tenemos que fomentar cosas. Los conocimientos y habilidades suman, pero hay algo que multiplica que es la actitud.

Podrás tener un curriculum excelente, pero si no te presentas con una buena actitud no te servirá de nada tu curriculum. Personas que son como bombitas que van a mil watts y hay otras que van fundidas y no puede ser que tengan 14,15,16 años, no puede ser.

Tenemos que apostar por los jóvenes. Les preguntamos por qué dejan los estudios, qué piensan de la educación, porque no preguntamos a los propios involucrados y por ahí capaz tenemos la respuesta.

Mantener el ánimo, siempre tiene que estar positivo. Hay dos cosas claves, primero te despiertas con una sonrisa y piensas tres cosas buenas en las que tiene que hacer en el día de hoy y agradecer por esta vida que tenemos. Como dijo Mujica, hay que llenar la vida de contenidos y el contenido está en nosotros.

Hemos creado un anteproyecto de ley de con Edgardo Ettlin un anteproyecto de ley de educación emocional y la queremos presentar en el parlamento y esto lo dejo público por si algún diputado o senador le interesa el tema, es importante reglamentarlo.