Alejandro Chabalgoity: "Las vacunas han sido el principal escudo de protección que ha tenido Uruguay"

El inmunólogo conversó sobre la recomendación de la tercera dosis contra la Covid-19, los avances en la campaña de vacunación, la combinación de Sinovac y Pfizer para mejorar inmunidad y el acceso a las vacunas a nivel mundial. También comentó sobre la intención de crear un instituto nacional de vacunas en el país y la vacunación contra la gripe.

Tercera dosis para vacunados con Sinovac

Ya se está planteando en el mundo los escenarios de terminación de la pandemia, si es que erradicamos el virus o aprendemos a convivir el virus. Hoy por hoy aún no lo sabemos, y no es posible contestar ese tipo de preguntas.

Estudios

El mundo entero, el cruce de plataformas vacunales es algo que se viene desde hace décadas, porque a nivel de investigación de algunas vacunas que han sido muy resistidas. Al combinar plataformas se modifican las armas y brazos del sistema inmune y de esa manera se genera una respuesta muy completa. Combinar plataformas es una estrategia que tiene muchos años. Para el coronavirus nosotros no tenemos antecedentes previos de estas dos vacunas, pero creemos que no tendrá problema. Hay datos sobre combinar plataformas y la idea es una idea que tiene años en el mundo. La idea de dar un refuerzo cuando empiezan a bajar los grados de anticuerpos es una idea que se usa mucho en el mundo y por lo general lo hemos usados en otras enfermedades.

Tercera dosis de Pfizer tras recibir dos dosis de Pfizer

Escenario de verano

No es un área de mi competencia y mi opinión es como un ciudadano más, eso lo tienen que definir las autoridades ante la realidad y oportunidad económica sobre el turismo, pero no me compete opinar.

Producir vacunas en Uruguay

El tema de la pandemia en particular dejó en evidencia las carencias y debilidades del sistema de depender exclusivamente de aportes externos para acceder vacunas. No es un tema solo de Uruguay, es un tema de todo el planeta. Es un tema que se plantea en el primer mundo, en la región, Chile comenzó a retomar la actividad de poder producir vacunas propias.

Uruguay detuvo su producción de vacunas en la década de los 80’, en general debido a las condiciones de producción y requerimientos habían cambiado y el país no ha podido cumplir con los requerimientos modernos de producción de vacunas. Creo que en ese contexto no tiene sentido pensar que vamos a poder producir todas nuestras vacunas. Hay vacunas que los productores multinacionales producen mucho más eficientes y rápidas, pero sí la necesidad de contar con capacidades estratégicas para situaciones particulares como fue el caso de emergencia de la pandemia. En ese contexto entendemos que se puedan dar situaciones de países extranjeros o compañías extranjeras que planteen la posibilidad de producir parte de sus vacunas acá. Para poder aceptar e ingresar esos tipos de acuerdos Uruguay tendría que tener capacidades desarrolladas que hoy por hoy no tiene. Uruguay tiene un parque científico muy bueno, pero no tiene ni las instalaciones ni los operarios para poder trabajar en ese contexto. Es por eso por lo que a nivel de universidad estamos planteando y no solo en el ámbito universitario, es un planteo para generar un instituto nacional de vacunas que tenga todos los componentes sociales que se deben tener donde se pueda avanzar en la investigación y desarrollo, que es la parte más productiva de conocimientos específicos para el conocimientos de vacunas. Por ejemplo, la tecnología del RNA mensajero la que todo el mundo habla hoy en día, es una tecnología nueva, es una tecnología desruptiva, es decir, una tecnología que vino a cambiar las reglas tecnológicas de la producción de vacunas, Uruguay debe emepoderarse en ese tipo de tecnología y para eso necesitamos tener grupos especializados trabajando en ese tipo de tecnologías.