Alejandro Echavarría: "La gente no respeta los límites"

El alcalde de Pan de Azúcar conversó sobre la repercusión de la cantera de Nueva Carrara, las restricciones y nuevos proyectos que se realizarán en la zona.

Video

El mirador Nuevo Carrara muy conocido en la zona, pero muchos de Pan de Azúcar no lo conocíamos. Indudablemente al video lo tomaron otras personas que lo fueron a ver y se enamoraron del lugar.

Por un lado estamos locos de la vida por haber grabado el video. La única complicación es que la gente no respeta los límites. Si bien todo es una propiedad privada, los propietarios cercaron un lugar para que la gente pudiera ir. Pero la gente empezó a meterse en espejo de agua, eso empezó a complicar las cosas por el peligro que representa. No hay guardavidas, ya que es un lugar que está cerrado al público. Eso nos preocupa. También es bueno decir que el intendente Antía fue a conocer el lugar y teníamos un proyecto para presentarle sobre un mirador y al mirar el proyecto dijo que menos mal no presentamos el proyecto porque el de él fue tres veces superior al que nosotros pensábamos y además dijo que hay que hacer algo rápido, hablar con la empresa y hacer tres miradores. Trabajamos rápidamente para hacer todo el papeleo formal. Es un campo de más de 30 hectáreas y la gente tiene que respetar.