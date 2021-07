Alejandro Irastorza: "La pandemia no terminó y los recursos disponibles para atender situaciones económicas y sociales van a seguir"

El subsecretario de Economía habló sobre los detalles de la rendición de cuentas del gobierno, los fundamentos del fideicomiso por asentamientos, el artículo que generó reparos en las intendencias, los apoyos del gobierno a los sectores más vulnerables y la reactivación de la economía en la rendición de cuentas. También hablo sobre el aumento en el salario de los adscriptos y la propuesta del equipo económico del gobierno.

Cuestionamiento de la oposición sobre la rendición de cuentas

Todo lo del ministerio de vivienda tiene su cartera en relación con todo lo previsto. Cuando se instrumentó este fidecomiso, la propia ministra se juntó nuevamente con los líderes de la coalición para explicarles cómo sería la línea. También de ir reorganizando los temas de asentamientos un tema de largas décadas y que no podemos permitir de que la gente siga viviendo en estas condiciones.

No compartimos esa visión porque lo hemos dicho desde un primer momento todos los recursos que se necesiten para atender la pandemia desde todo el punto de vista de apoyos siempre fueron estudiados y a disposición. Se explicitó todo lo que fue el fondo covid del 2020, y lo que tenemos estimado para el 2021 estamos hablando de 980 millones de dólares, pero van a superar los mil millones. Esta rendición de cuentas tuvo conversaciones con los distintos legisladores y líderes de la coalición para explicar porque lado venia esta rendición de cuentas, la ministra lo dejó bien clara en la exposición del parlamento que se cumplieron los objetivos fiscales atrasados.

Artículo 251

La rendición de cuentas si bien la presenta el ministerio de Economía son artículos que vienen de los distintos incisos de las autoridades. Esto es un artículo presentado por el Ministerio de Vivienda junto con la OPP donde la idea es de alguna manera generar un vínculo para ir regulando esos asentamientos y tratar de que todo sea más eficiente, esto será un artículo que estará en discusión para que quede contemplado y no afecte ninguna de las partidas del artículo 214 que le corresponde a las intendencias.

Ese artículo no es directamente desde el ministerio de Economía, es más de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto . De todas formas, se buscar alguna nueva forma de distribución de fondos y eso generará algunas simetrías y se iba a generar este fondo para ir cubriendo diferencias de las partidas de las intendencias. No se habrá llegado a tiempo por esta situación, pero tengo claro que los intendentes se iban a reunir con el director de la OPP.

Aportes económicos y sociales para la pandemia

Lamentablemente no está terminada la pandemia. Los recursos disponibles para atender estas situaciones van a seguir. No hay que olvidarse que la situación del gobierno que cuando asume, la situación fiscal, el endeudamiento y la de desempleo que recibimos, cuando se dio la pandemia automáticamente dispusimos los recursos necesarios. De hecho, la deuda del 2020 aumenta más de 12 puntos por eso cuando dicen que nos estamos endeudando, nos estamos endeudando, estamos endeudando a las generaciones futuras. Si tenemos un déficit fiscal que de alguna manera aumenta con la pandemia y después en el presupuesto nosotros tratamos de ir disminuyéndolo el déficit, por tanto se va continuar con ese endeudamiento, estamos tratando de darle una sostenibilidad a la deuda que es una deuda muy importante, que no podemos seguir en esa condición creciente que tenía.

Hay desde varios puntos de vistas reformas estructurales desde la de ley de presupuesto, de la LUC se han implementado en efecto para ir generando más competitividad, eso genera más empleo, más trabajo. Desde el comiendo del 2020, desde el Ministerio Economía hemos determinado todos los decretos para ir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la ley de inversiones el cual decretos para la construcción, decreto junto con el ministerio de vivienda de interés social y beneficios adicionales para generar inversión que eso posibilitó, como anuncié, entre construcción y el resto de las actividades, industria, comercio, recibieron proyectos por 1200 millones de dólares.

Estamos muy contentos y conformes apuntando este plan de vacunación y los resultados están a la vista.

Estamos desarrollando todo lo que tiene que ver la industria audiovisual y eso está generando mucho empleo a nivel de producción y todas las ramas que eso conlleva. También hay producciones internacionales muy importantes que se están filmando en Uruguay y eso está generando empleo y mucho crecimiento.