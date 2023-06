Alfonso Lereté dijo que Yamandú Orsi crea empleos en la Indendencia de Canelones "para pagar favores políticos"

Mientras el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, consolida apoyos en el Frente Amplio para su candidatura a la presidencia el año próximo, también surgen cuestionamientos por parte de la oposición departamental sobre las contrataciones directas del jefe comunal. Según informó el diario El Observador, hay al menos 11 designaciones directas para cargos en la estructura de la intendencia de dirigentes o exintegrantes de listas de los partidos tradicionales. Asimismo, Orsi suma 141 designaciones directas en lo que va del período. En paralelo, el Partido Nacional tiene a estudio la propuesta de formar una alianza departamental en Canelones con los demás partidos de la coalición, para disputar la intendencia en el 2025. Para hablar de estos y otros temas de la agenda política, recibimos a Alfonso Lereté, diputado del Partido Nacional por Canelones.

La propuesta de un tranvía entre Montevideo y Canelones

Tranvía era una vieja idea. En su momento lo lanzó con mucho vigor el ex jefe de policía de Canelones en el gobierno blanco de Lacalle Herrera, Yamandú Castro Silva. El tema siguió. Era una iniciativa para que AFE construyera esa línea, pero evidentemente AFE no podía ni puede hoy. Por eso seguramente esto tenga que ser una iniciativa privada donde respaldamos al Ejecutivo en todo lo que hizo. El Ejecutivo recibe una iniciativa privada y le da viabilidad. No quiere decir que mañana se empiece a construir. Acá hay consultas de todo tipo con el gobierno departamental de Canelones y Montevideo, y licitaciones internacionales. Y después ver si efectivamente se concreta.

La clave está en el privado. Si el privado tiene para invertir la mitad de lo que se invirtió en el ferrocarril central del Uruguay, que eran mil millones, - estos son quinientos-, bienvenido. El estado uruguayo hoy, por los números que tiene, no está para iniciar un proceso de esas características. Necesita el servicio, no cabe la más mínima duda.

Tendría que consultarse a las empresas que operan en el servicio de pasajeros, porque si no se va a desvestir un santo para vestir otro.

Me extraña que tanto en Canelones como en Montevideo hayan salido con esta postura de sorpresa.

Se le ha castigado mucho a COPSA, como que es la que genera todos los problemas en Canelones y no es así. Hay algo colectivo, generalizado.