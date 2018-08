Alonso considera que “Mujica le toma el pelo a la gente” y que “el Mides es una herramienta fabulosa para transformar la sociedad”

Allanamientos nocturnos, internación compulsiva y programas penitenciarios sobre drogas son algunas de las medidas que propone la senadora nacionalista.

Dirigentes de todos los partidos políticos fueron convocados por el presidente Tabaré Vázquez para trabajar en la “prevención de los riesgos y daños en el uso de drogas”.

Participaron del encuentro autoridades de la Junta de Drogas y también de la Educación. Se trata del mismo equipo que trabajó en el proyecto sobre la regulación del alcohol. Una de las concurrentes fue la senadora y precandidata presidencial nacionalista, Verónica Alonso.

Abordamos estos y otros temas junto a Alonso.

El rechazo al aborto en Argentina por parte del Senado

Grupo multipartidario para tratar el tema drogas

Estamos llenos de diagnósticos. No hay necesidad de seguir diagnosticando. Uno de los problemas más importantes asociados a la violencia y la inseguridad es el problema de las drogas; en particular, hay que dar una batalla frontal contra la pasta base, que afecta a las zonas más vulnerables. Tenemos una fractura social por este tema.

Me parece positivo el diálogo para tratar temas por encima de las banderas políticas. Esa búsqueda de generar consensos multipartidarios en estos temas me parece muy positivo.

Las declaraciones de Mujica sobre las políticas sociales

Mujica no tiene vergüenza. Le toma el pelo a la gente. ¿Qué hizo cuando fue presidente? Hoy dice lo que está diciendo, pero es algo que se lo advertimos en infinidad de oportunidades.

El Mides es una herramienta fabulosa para transformar la sociedad, pero las políticas sociales están mal enfocadas. Él tenía todos los recursos, tenía el apoyo de la ciudadanía, tenía los recursos y no hizo nada.

Mujica manda en el Parlamento y jaquea a Vázquez en el Parlamento, y no hace nada. No tiene vergüenza. Me da vergüenza que alguien que pudo hacer los cambios, no los hizo.