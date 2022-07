Álvaro Perrone: "Venimos insistiendo en algún tipo de reforma tributaria y revisar el régimen de las COMAP"

El diputado de Cabildo Abierto habló sobre su visión de la Rendición de Cuentas y expresó que "es positiva; la verdad que lo recibimos con mucho placer los anuncios de la ministra". Sin embargo, indicó que "tenemos algún tipo de crítica en algunos planteos que nosotros habíamos hecho y que no fueron incorporados" como lo es el "alivio tributario y fiscal a las PYMES".

Rendición de Cuentas

Es una visión positiva. La verdad que lo recibimos con mucho placer los anuncios de la ministra. Tenemos algún tipo de crítica en algunos planteos que nosotros habíamos hecho y que no fueron incorporados que tienen que ver con el alivio tributario y fiscal a las PYMES, que entendíamos que en esta situación de la pandemia con algún tipo de ahogamiento, ahí estábamos planteando algún tipo de nueva reglamentación para dar alivios. Y la posibilidad de volver atributar IVA mínimo para aquellas empresas que habían empezado a pagar impuestos a la renta son las que arrancan pagando IVA mínimo y a medida que aumentan las ventas pasan a pagar renta, pero cuando la pandemia los agarró les trajo los números abajo y por tres años de ejercicio no pueden volver a tributar el IVA mínimo, ese es un punto concreto que nosotros pretendíamos la derogación de un decreto para eliminar esos tres años y que rápidamente pudieran volver al IVA mínimo porque en esa situación lo único que les queda a los pequeños comercios es cerrar y terminar fundiéndose porque no pueden pagar.

Hay varios legisladores del Partido Nacional de que esta es una rendición abierta, nosotros tomamos ese mensaje y vamos a insistir con eso principalmente con el foco puesto en los más pequeños. Los costos reales no los tenemos porque tampoco sabemos qué cantidad de empresas podrán ir a pedir y decir 'déjenme volver a tributar el IVA mínimo', eso depende de la cantidad de empresas. Más allá de los costos, nosotros estamos planteando de que cuándo hay costos hay lugares que revisar dónde se puede recaudar mejor y dónde se puede sacar.

Hace un tiempo que venimos insistiendo en algún tipo de reforma tributaria y principalmente revisar lo que es el régimen de las COMAP, que son las exoneraciones que se dan a los proyectos de inversión.

En la rendición de cuenta estamos hablando de 220 millones de dólares. No nombro las empresas para no exponerlas públicamente, cuando en realidad no están haciendo nada ilegal, sino legal. En ocho proyectos de inversión, 86 millones de dólares de exoneración entre IVA y renta. Cuando uno mira el proyecto de inversión de qué se trata y quién lo pide nosotros decimos ‘che esto no entra dentro de un proyecto de inversión y revisemos esto’.