Amado: “Vamos a quebrarle la mano a quienes quieren venderle el Partido Colorado al Partido Nacional”

El diputado colorado Fernando Amado considera que la obsesión que tienen los partidos tradicionales para sacar al Frente Amplio del gobierno “hace que al final no importen las ideas”. Asegura que quienes lo consideran un traidor dentro del Partido Colorado “tienen un pensamiento totalmente cavernícola y primitivo” y son quienes “se desesperan por votar al Partido Nacional”.

¿Cuáles son sus perspectivas de cara a las elecciones de 2019? ¿Es uno de los favoritos para convertirse en el candidato presidencial del Partido Colorado?

La interpelación a Bonomi

El futuro del Partido Colorado

Hace tiempo que venimos transitando el camino de construcción de un espacio en base a la esencia histórica del batllismo de Batlle y Ordóñez.

Todos han caído en la tentación del atajo del planteo bipolar, el Frente Amplio y los partidos tradicionales. Hoy tenemos la oportunidad de que asome un tercer modelo y terminar con la bipolaridad. Tenemos que poder decir con naturalidad lo que está mal de un lado y del otro. Y ahí creo que la herramienta es el Partido Colorado.

Hay que esperar a que Talvi desembarque. Él reivindica a Jorge Batlle y quiere, de alguna manera, seguir su legado. Me parece incongruente querer seguir la línea de Jorge Batlle y definirse como liberal-progresista.

Ya estuve en contra de la Concertación la otra vez. Esa fue la puerta de entrada a un empresario político, sin plata y sin ideas. El que más sufrió de eso fue el Partido Colorado.

Yo no me voy a ningún lado. Quiero cambiar al Partido Colorado desde adentro. Pero no me lo vendan. Tengo la energía, las ganas y las fuerzas de hacerlo cambiar. Vender el Partido Colorado sería entregarlo al Partido Nacional, donde terminaríamos siendo solo un apéndice. No hay que seguir potenciando una supraidentidad partidaria, que es la de los partidos tradicionales. Todo eso fomentaría la bipolaridad. El que se ha vaciado de contenido por ese camino es el Partido Colorado.

Vamos a lograr quebrarle la mano a quienes quieren vender el Partido Colorado [al Partido Nacional]. Esa no es una estrategia exitosa para sacar al Frente Amplio del poder, porque se mueve como pez en el agua en un escenario de bipolaridad.

El Partido Colorado tiene la oportunidad de volver a ocupar un lugar de protagonismo en la política nacional. Pero para eso debe volver al batllismo de José Batlle y Ordóñez.