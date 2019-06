Amorín Batlle ve con buenos ojos un debate interno con Sanguinetti y Talvi; también se desmarca del eslogan de “mano dura y plomo”

"Tenemos que tener más cárceles y más chicas, y los presos tienen que trabajar", consideró el precandidato colorado.

La mayoría de las encuestas lo ubican tercero en la interna del Partido Colorado, muy lejos de Julio María Sanguinetti y Ernesto Talvi. Asegura que las encuestadoras están dando números que “saben que están mal” y que él tiene un piso de 30 % en la interna colorada.

La campaña electoral, los problemas de Uruguay y más: estos y otros temas junto al precandidato José Amorín Batlle.

La inseguridad y las cárceles

El tema de los policías es un tema delicado. Me parece sensato que el policía vaya identificado y use un arma. Creo que el planteo que hace el Gobierno no es lógico. Es un tema que hay que reglamentar el del trabajo de los policías, porque la realidad es que los policías trabajan más allá de su función policial.

En las cárceles debe haber gente especializada, el trato con los presos lo tiene que tener alguien formado para eso. La Guardia Republicana puede tener parte del control de las cárceles, pero no encargarse de todo. Uruguay tiene cárceles lamentables desde hace tiempo: tenemos que tener más cárceles y más chicas, y los presos tienen que trabajar. Y debe haber operadores carcelarios que sepan tratar con los presos. Si metemos a la Guardia Republicana para meter más violencia en la cárcel… no me parece el camino.

No estoy de acuerdo con el eslogan de mano dura y plomo. Estoy de acuerdo con cosas que dice Perna y con otras no. No estoy de acuerdo con la cadena perpetua.