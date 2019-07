Andrés Abt y la falta de votos para la Concertación en 2020: “Si no hay una alternativa seria para Montevideo, cada partido comparecerá por su lado”

"El proceso de transformación de poder juntarnos es más genuino que una herramienta para poder ganarle al Frente Amplio", apuntó el alcalde nacionalista.

La Concertación, la herramienta con la cual los partidos de la oposición pensaban dar batalla al Frente Amplio en las elecciones departamentales de mayo de 2020, no alcanzó los votos necesarios para presentarse en esos comicios. Apenas llegó a los 486 votos, 14 menos de los 500 que precisaba.

¿Qué balance realizan desde el Partido Nacional sobre esta baja votación? Abordamos el tema junto al alcalde del Municipio CH, Andrés Abt.

No se llegó a los 500 votos, que era lo que se necesitaba para que el partido estuviera disponible para las elecciones de 2020. Más allá de eso, creo que la Concertación es un proceso en el que estamos dispuestos a continuar, que tiene que ver conjuntarnos para tener un proyecto en común que pueda ser una alternativa para Montevideo, es algo también filosófico.

Hubiese sido peor si conseguíamos la Concertación y la gente no estuviese de acuerdo en generar una alternativa. No puede ser solo una alternativa para ganarle al frente Amplio en Montevideo, sino un proyecto de alternativa.

La importancia es poder coincidir con distintos partidos para poder tener una propuesta alternativa en la capital. El proceso de transformación de poder juntarnos es más genuino que una herramienta para poder ganarle al Frente Amplio.

Yo he trabajado con gente de todos los partidos políticos sin importar los colores partidarios. Todos trabajamos en temas que buscan el bien común. Más allá de que no se consiguieron los 500 votos, no me asusta, la situación es completamente diferente a lo que pasó en 2014. Creo que se va hacia un gobierno de coalición.

Hubo disputas internas importantes en las elecciones y eso hizo que distintos partidos eligieran poner sus baterías en la interna y no en la Concertación. Si se llegaban a 501 votos, pero si no había espíritu de trabajar en conjunto… prefiero que si eso no estaba fuerte, se continúe en la construcción.

Si hubiésemos conseguido 501, pero no había un convencimiento de trabajar en equipo, era lo mismo.

Si no hay una alternativa seria para Montevideo, cada partido comparecerá por su lado.