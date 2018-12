Andrés Scotti y el futuro de la AUF tras aprobarse el estatuto: “Los primeros años serán complejos para generar armonía de trabajo”

El representante de los jugadores en la comisión normalizadora explicó qué procesos siguen en la AUF, qué pasará con los derechos de imagen y cómo quedó ordenada la Asociación.

El viernes fue un día clave para el fútbol uruguayo y su futuro, luego de varias idas y venidas y desacuerdos entre los clubes, la asamblea de la Asociación Uruguaya de Fútbol aprobó a último momento y por unanimidad el estatuto del fútbol uruguayo que impidió la suspensión o desafiliación por parte de la FIFA. Hablamos con Andrés Scotti, representante de los jugadores en la comisión normalizadora.

El rumbo que sigue

Parece fácil pero estuvo embromado con un panorama que no pintaba bien. Igual, se veía venir que iba a ser en el alargue y hasta en los penales. Ahora empieza otra parte, que no es tan sencilla, que es la reglamentación de esos artículos, algunos que pueden dar qué hablar.

La reunión de la comisión con el presidente de FIFA

Con Infantino se reunieron Pedro (Bordaberry) y Armando (Castaingdebat) pero, tras la semana, quedé muerto y me quedé con los niños. Aparte, a la reunión me dijeron que no podía ir con los niños.

Ahora OFI tiene participación real, porque antes tenía cuando los clubes decidían. Ahora los grupos de interés tendrán participación.

Los primeros años serán complejos para generar armonía de trabajo.