Ante la ola de estafas, la gerenta general del BROU afirma que no hay ningún tipo de falla de seguridad del banco

La semana pasada conocimos la historia de Mirta Bertrand y Enrique Permuy, dos víctimas de estafa en el Banco República. Además de robarles dinero de sus cuentas bancarias, los delincuentes sacaron préstamos a su nombre, que ellos aún están pagando. En el caso de Enrique, la suma asciende a US$ 27.000, mientras que a Mirta la estafaron por $ 50.000. Como ellos, hay decenas de damnificados, que se unieron en un grupo de Whatsapp con el objetivo de que el banco les dé una respuesta.

Otra operación son los troyanos, Es un virus que se instala en la computadora del cliente hasta que el cliente entra en la aplicación del banco. Ahí se activa, la máquina queda bloqueada y no lo deja continuar con la operación. Hasta ahora ha sido solo con computadora, no ha habido denuncias sobre la aplicación.

Esto no se debe a ningún tipo de falla de seguridad del banco. Contamos con un primer nivel de industria financiera, tiene una muy buena seguridad y no afecta exclusivamente a clientes del BROU.

La respuesta del banco y el paso a paso:

El banco está muy procupado por sus clientes. El banco se preocupa, se ocupa y trata de ser empático con sus clientes y pone personal y mecanismo adecuado para evitar que se consumen esas maniobras.

Lo primero que les decimos es que hay que hacer denuncia policial y en el banco lo más rápido posible y al mismo tiempo. A partir de la denuncia, ponemos toda la infraestructura para frenar esta operación.

Por lo general, se usan muchas cuentas para esto. El banco trata de rastrear esta operación e interceptarla. Nosotros no podemos ingresar a la cuenta del cliente sin determinados recaudos, entonces, una vez completados los procesos correspondientes se hace el proceso correspondiente.

Si el dinero salió del banco, lo que queda es la vía judicial. En el caso del banco tenemos sucursales, centro de contacto, y a partir de allí, se avanza en la investigación.

Cuando los afectados no tienen la respuesta deseada del banco es porque no pueden recuperar sus fondos, y no siempre podemos. El banco lo que hacer es seguir el trayecto de los fondos.

No tenemos ninguna falla detectada a nivel de sistema.