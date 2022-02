Arqueólogo sobre la "matanza de Salsipuedes": "Fue un genocidio mal ejecutado"

A mitades de diciembre fue declarado como sitio de memoria el “Paso de Salsipuedes”, el lugar donde se cree que ocurrió la denominada “matanza” en abril de 1831 por parte del Estado a los charrúas que habitaban Uruguay. La resolución generó polémica ya que no fue votada por el Ministerio de Educación y Cultura ni la Administración Nacional de Educación Pública, por entender que estaba por fuera de los cometidos de la Comisión de Sitios de la Memoria.

Los hechos ocurridos el 11 de abril de 1831

El episodio siempre estuvo lleno del tema del exterminio. Nunca se habló mucho. De las investigaciones propiamente dichas, la única que se hizo la realizó el Museo de Historia Natural en los años 70. Se tomaron los documentos, intentaron recorrer los lugares y reconocer e identificar los lugares. Ellos proponen la barra del arroyo Salsipuedes con el Tiatucura. Ahí cerca se ha puesto un memorial. A la información histórica, nosotros le sumamos unas tradiciones orales que recogimos en el lugar y visitas sistemáticas de campo, identificando elementos arqueológicos que pudieran ser de correlato material a los hechos históricos. Así se llega al artículo. Es Paysandú. La Cueva del Tigre es el lugar central, y no es una cueva propiamente dicha. Es una gruta, una irregularidad del terreno, con vegetación. La Cueva del Tigre ya existía en el paisaje uruguayo desde hace decenios, estaba en el medio de un camino muy transitado. Es como un potrero natural. No es un lugar extraño, tiene significado a lo que era el tránsito normal. Hoy es una estancia. Antes, era conocido por españoles e indígenas.

La investigación por la "matanza de Salsipuedes"

Está ocurriendo un movimiento nuevo en todos los países que fueron colonias, en las ciencias sociales. La historia no es un relato determinado. Cada generación tiene derecho de participar de distintas maneras, dándole la distancia que le da cada generación, plantearse preguntas nuevas, investigar. Hemos visto mucha información sobre el pasado indígena, pero nadie se había interesado en ir a buscarlos. Todos replicaban lo que se decía en los libros.

La información sobre el pasado indígena en Uruguay

Hay toda una cartografía histórica que va mostrando la evolución del lugar hasta que no hay duda ninguna, por los relatos y las correspondencias, Rivera al otro día emite un escueto parte y escribe de las cabeceras de Salsipuedes. No hay vuelta. La Cueva del Tigre, Salsipuedes, es una sola. La última carta que emite Rivera, luego de estos episodios, le envía de regalo a un amigo las armas del pueblo que habrían terminado con él. Nosotros al publicar esto lo sometemos a la crítica de los colegas para robustecer la pretendida demostración nuestra.

A mí me interesaba hablar de esto, que hay nuevas maneras de mirar esto. Muchas veces pensamos en nuestro propios país, nuestra propia historia con las categorías de la época colonial. Es decir, nuestros propios prejuicios. Por eso hay una revisión crítica, no solo en Uruguay, sobre la historia nacional, para mirar su propia historia con nuevos ojos. Nuestro objetivo era extremas esfuerzos para ubicar con la mayor certeza posible el lugar. Hasta acá llegamos. Hay colectivos, descendientes de charrúas que reclaman para que se le de más atención al tema.

La declaración de sitio de memoria al "Paso de Salsipuedes"

Este cambio conceptual de la lectura de la historia, los objetos de estudio de un día para el otro aparecen sujetos de estudio. Entonces, cambia y entran en la conversación. Hay que discutir en qué medida eso inhibe avanzar en el conocimiento. Empezamos un proceso de patrimonialización, es decir, reconocer que históricamente ese es el lugar. Luego, la gente que construye su relato a partir de del lugar, y después viene el Estado. Las posibles tensiones tienen la oportunidad de debatirse y armonizarse. No solo en este tema, sino en todo el pasado (ver la posibilidad de aceptar un núcleo de los hechos que ocurrieron). Hay minorías que no posan en nuestra historia y tienen lugar en nuestra historia. Hay clubes de gallegos de quinta generación. ¿Por qué no se puede ser descendientes de charrúas con orgullo en Uruguay? Yo creo que el Estado tiene mucho para jugar articulando las distintas visiones. Lo interesante es que desde el pasado estamos democratizando el presente.

Su visión del episodio a partir de la lectura de los documentos

El texto tiene su sesgo. Yo no tenía una visión construida. A partir de la investigación uno se empieza a armar una idea. Me crie un poco académicamente escuchando esto. Lo que hicimos fue empezar a sistematizar, yo no tenía una visión a priori, no estaba prendido a los estereotipos.

La descendencia indígena en Uruguay

Tu no podés aplicar un test antropológico para evaluar si los charrúas actuales son o no. ¿Quién te lo certifica? Pedir certificación ya es parte del prejuicio que aún tenemos de estructurar la relación a descendientes de indígenas, porque siempre las palabras usadas han sido despectivas. No es nada nuevo, lo naturalizamos. Estamos obligados como científicos de esta época a mirarlo con nuestros ojos y no desde los ojos de personas que lo escribieron con otras necesidades. Hay una libertad de reclamarse y construirse. Hay identidades que se pueden desaparecen pueblos, pero se reactivan. Esto está siendo estudiado y debatido. La voluntad de exterminio había. Fue un genocidio mal ejecutado, técnicamente.

La búsqueda de restos de desaparecidos durante la dictadura

Yo he trabajo desde la universidad. Tenemos una manera diferente de trabajar. No sabemos lo que pasa mucho dónde se investiga y dónde no. No puedo hablar porque no sé lo que está pasando.

La Operación Zanahoria

Esto ha sido un tema muy debatido. Tratar de transitarlo desde el camino científico. Yo entiendo que sostener que no existió no es una posición técnica ni científica, es una posición política. Yo ya publiqué lo que pienso con las evidencias y el correlato material de los hechos. Mi chequeo de calidad depende del ojo de los colegas, yo someto un control de calidad. En distintos lados aparecieron fragmentos de huesos. Eso existió. Que la Operación Zanahoria haya ocurrido no quiere decir que no se puedan encontrar esos mismos restos, porque hay testimonios que dicen que han sido reentrados en un galpón.

Las excavaciones para encontrar restos de desaparecidos