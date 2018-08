Astori: “Si empezamos a hablar de candidaturas y a hacer campaña electoral no vamos a hacer bien nuestro trabajo”

El ministro de Economía dijo que es momento de ocuparse de problemas fundamentales que tiene el país y no abocarse a la campaña. También hizo un balance sobre la Rendición de Cuentas.

Sobre la Rendición de Cuentas, este fue el balance de Astori:

“Me parece que los equilibrios logrados en Diputados lo más probable es que se mantengan en el Senado. Creo que los diputados han hecho un muy buen trabajo. El gobierno presentó una Rendición de Cuentas muy austera, de los tiempos pre electorales es la más austera que yo recuerdo salvo la del 2003. Se propuso un aumento de gasto muy austero. Estamos hablando de unos 150 millones de dólares de un presupuesto total de 18 mil millones de dólares aproximadamente”.

Sobre las críticas de la oposición por los gastos, Astori dijo: “Yo tengo que respetar todas las opiniones y no puedo adjudicar intenciones, pero la verdad es que no comparto que sea una Rendición de Cuentas que suponga un aumento indebido del gasto. Repito, es un cuarto de punto del PBI”.

El ministro se refirió al tiempo que lleva la discusión: “Siempre hay posibilidades de escuchar una opinión distinta en cuento a las asignaciones concretas de los fondos. El tiempo se explica por la restricción de los recursos porque la verdad que el volumen total de los recursos asignados a esta Rendición de Cuentas es muy pequeño. Cuando es muy pequeño lo que hay que distribuir, quizá haya que pasar más tiempo buscando cuáles son las prioridades”.

Sobre las previsiones de crecimiento del gobierno y la relación de estas con el cambiante panorama internacional, Astori estableció: “No han parado los cambios y al mismo tiempo tenemos una volatilidad muy grandes. Las grandes potencias mundiales en este momento están asumiendo roles que eran impensados hasta hace poco tiempo. Estados Unidos, el principal productor de alimentos del mundo ,tenemos políticas que muchas veces sorprenden por los cambios que se producen inesperadamente. Del otro lado, China, el principal consumidor de alimentos del mundo está en guerra comercial con el principal productor”.

También se refirió a la situación en la región: “Hay que señalar las complicaciones muy grandes del vecindario, que tiene una particularidad histórica para nosotros. Hemos tenido problemas en diversidad oportunidades con Argentina, lo hemos tenido con Brasil, pero yo no recuerdo de haberlos tenido tan intensamente con los dos juntos. Para Uruguay es importante la región, tanto por el comercio de bienes como por la inversión y la venta de servicios. Nuestro principal clientes de servicio es Argentina. Por otra parte, Brasil sigue siendo un mercado importante para bienes, por ejemplo en la industria automotriz. Entonces hubo que lidiar con eso, pero yo creo que Uruguay adoptó el camino que tenía que tomar, que es el de buscar diversificarse para encontrar otras opciones de actividad económica. Lo logró y lo logró desde el punto de vista fundamental que es el financiero. Hoy Uruguay tiene una situación financiera radicalmente distinta a la de Argentina y Brasil y al mismo tiempo está menos expuesto que antes al riesgo financiero de Argentina y Brasil”.

“Yo no estoy a favor de las proyecciones pesimistas, tampoco de las optimistas. Yo creo que debemos aplicar las realistas. Este año nosotros comenzamos a trabajar con una proyección de crecimiento del 3% para 2018, en el trabajo por la Rendición de Cuentas decidimos bajarla al 2,5%. Hoy estamos presentando al Parlamento una expectativa de crecimiento para el 2018 de 2,5%. Para nuestra humilde opinión es una previsión realista. por otra parte, yo les quiero recordar que en economía como en toda disciplina humana las expectativas juegan un papel importante. Si nosotros inyectamos pesimismo en la sociedad uruguaya podemos obtener como resultado conductas pesimistas”, expresó Astori.

Campaña electoral y candidaturas

Consultado sobre su enojo con José Mujica, que hizo pública una conversación que tuvieron respecto a las candidaturas, dijo: “La molestia que existió se debe a que muchas veces en el desarrollo de la actividad política, cuando hay una decisión de mantener una conversación privada, hay que hacerlo. Hacer operaciones de filtración a los medios de comunicación no está bien porque altera los genuinos motivos que pudo tener esa conversación. Eso es algo que me molesta no solo en este caso, sino siempre. No defiendo el secreto, pero ustedes comprenderán que en una actividad como la política hay momentos en que la reserva es fundamental. Esas cosas no se hacen, no hay que filtrar a la prensa para lograr efectos políticos que en privado no se logran”.

Sobre el manejo de su nombre dentro de su sector, estableció: “No estamos manejando ningún nombre, lo digo con toda sinceridad. No estamos considerando candidaturas, ni la mía ni la de nadie. Nos parece, y lo he dicho muchas veces, que es muy temprano para hablar de esto. Muchos compañeros y compañeras en mi fuerza política no comparten esto, está clarísimo en la práctica. En esta entrevista hemos tocados problemas fundamentales del país a los que nos tenemos que dedicar ahora. ¿Cómo se puede dedicar uno a temas fundamentales del país si está en campaña electoral? Porque incluso a cada paso se le va a presentar un dilema, si hago esto o digo esto estoy conspirando contra mis intereses electorales pero es lo que necesita el país. Estamos todavía muy distantes de las elecciones internas y de todo lo que va a venir después en el ciclo electoral, que ya es largo de por sí. Si empezamos a hablar de candidaturas y a hacer campaña electoral no vamos a hacer bien nuestro trabajo”.