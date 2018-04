Beatriz Argimón dijo que se lleva muy bien con todos los sectores nacionalistas y que seguirá dialogando con los otros partidos de oposición

El lunes, Beatriz Argimón asumió el cargo de presidenta del Directorio del Partido Nacional en lugar del senador Luis Alberto Heber. Es la primera mujer en la historia en asumir ese cargo dirigencial en la historia de Uruguay.

¿Cuáles serán las prioridades de su gestión en este año preelectoral? ¿Cómo procesará el escándalo vinculado a las declaraciones de Pablo García Pintos?

Las mujeres en lugares de toma de decisiones

Para ser presidenta del Directorio, quien me impulsó fue Luis Lacalle Pou.

Milito desde los 17 años y nunca paré de hacerlo. Ser edila, diputada o presidenta no hace al tema sobre las miradas femeninas en los lugares de decisión: llamame como quieras. Creo que nos hace mucho daño eso de ponerse en el lugar de que los hombres nos impiden llegar a algún lugar. Son lógicas históricas que se dan. Nosotras mismas tuvimos que hacer cambios. Es avanzar y que se den las condiciones para que eso suceda.

En la interna me llevo muy bien con los referentes de todos los sectores. A Lacalle Pou le pareció que eso era bueno. Y luego de que recibí su propuesta, empecé a darme cuenta de que tenía una significación diferente e hice evaluaciones políticas al respecto.

Yo venía trabajando desde hace mucho tiempo en el equipo de Luis Alberto Heber. Tuve un proceso de aprendizaje, porque la lógica partidaria es diferente a la de los sectores. Este Directorio ya había indicado un proceso de modernización, donde no estaban las figuras de los sectores.

¿Wilson-Lula?

Por donde lo miremos, la comparación de Lula con Wilson no tiene sentido. Yo me sentí ofendida por esa comparación. Quienes hacen la comparación, que estudien la historia.

El caso García Pintos

Fue un episodio de hace muchos años atrás. Nosotros no sabíamos qué era de la vida de García Pintos. Hace más de una década que no tenía contacto con el partido.

Me parece que el partido reaccionó drásticamente. No hay absolutamente nada registrado. De oficio, la Comisión de Hacienda empezó a trabajar. Hablamos de una persona que no tiene vínculo con el partido.

Según se nos manifiesta, él se puso en contacto con las autoridades del Banco República.