Bonos de carbono: un proyecto para producir de forma más sustentable

El director de Carbosur, Álvaro Pérez del Castillo, conversó sobre los bonos de carbono, el porqué de sus ventas y el funcionamiento de este tipo de mercado. También explicó las alternativas para producir de forma más sustentable, el debate entre la ganadería y el cambio climático. Por último habló sobre las ventajas de la ganadería uruguaya.

Bonos de carbón

Certificados

Uruguay ya los tiene. A partir de 2006 cuando nadie hablaba sobre esto, Carbosur le ofreció a varias empresas forestales que estaban invirtiendo en Uruguay hacer este proyecto. Presentar su proyecto forestal en un mercado voluntario de carbono. Es un desafío e inversión enorme para las empresas. Presentar el proyecto en estos mercados de carbono donde se logra que esa deforestación además de generar madera, generar certificado de carbono y eso se pueda salir a vender en los mercados. Muchas empresas le hace click y nosotros tenemos que hacer algo con respecto al cambio climático, tenemos que neutralizar las emisiones.

No todas se pueden presentar a estos mercados voluntarios porque deben presentar ciertos requisitos. Por ejemplo, lo que se llama dicionalidad es que el proyecto no es práctica común. Las plantas de celulosa como UPM no tienen este proyecto porque sus plantaciones que están cerca de la planta y demás como es práctica común. Es algo que hace todo el mundo en la zona o región. Estos son proyectos que están lo más alejados posible de los puntos de entrega de la madera estamos hablando de Cerro Largo y Treinta y Tres, y proyectos que producen madera de calidad. Estos proyectos necesitan una adicional para que el inversor en su momento tomara la decisión de avanzar sobre la inversión.