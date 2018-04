Campaña de vacunación en escuelas de todo el país: los alumnos de sexto año deberán presentar la autorización de sus padres

Este lunes comienza la campaña de vacunación en alumnos de 6° año de escuelas públicas y privadas de todo el país. Los niños recibirán la triple bacteriana (que es obligatoria y previene la difteria, tétanos y tos convulsa) y para las niñas estará disponible la vacuna contra el HPV (virus del papiloma humano), que será optativa.

Los niños deberán presentar el permiso firmado por sus padres. Abordamos el tema junto a Claudia Romero, directora del Programa de Salud de la Niñez del Ministerio de Salud Pública.

Tenemos varias estrategias. La adolescencia es una edad más difícil de llegada: en los consultorios los tenemos una vez por año en el encuentro. Queremos lograr la protección en el 95 % de la población.

Ya había habido una experiencia así en nuestro país, pero hay varios países que ya vienen haciendo este tipo de prácticas.

Nuestro aliado más importante es la Comisión por la Lucha Antituberculosa y sus vacunadores. La incorporación de los estudiantes es de aquellos que se recibieron de vacunadores. Nosotros no podríamos llevar esto solos adelante: se ha solicitado a prestadores de salud pública y privada, incluso a la Intendencia. Estamos muchos en la cancha, así que bienvenidos sean los vacunadores.

Nosotros mandamos una autorización a las familias: si no está firmada no vamos a vacunar a nadie, ni siquiera en el caso de las vacunas obligatorias. Después serán los padres los responsables de llevar a sus hijos a los diferentes centros de vacunación para recibir la vacuna.

No se le va a dar la vacuna a quienes no tengan la autorización firmada. Pedimos que cuando no se vacune se especifiquen los motivos, porque eso le será útil al Ministerio de Salud Pública para reforzar los enfoques y las campañas.

Nos preocupa que bajen las tasas de cobertura porque eso puede hacer que reaparezcan enfermedades que teníamos controladas.

Todos tenemos que contar con dos dosis de la vacuna contra el sarampión para lograr estar inmunizados. Quienes nacieron entre el 67 y el 86 tienen que revisar bien que tengan las dos dosis.