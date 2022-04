Carlos Camy sobre allanamientos nocturnos: "Tenemos que ir a buscar el mayor consenso posible en un tema que nos duele a todos"

El Ministerio del Interior volverá a promover los allanamientos nocturnos. El director general de secretaría de la cartera, Luis Calabria, dijo días atrás a Búsqueda: “Es hora de volver a plantearlo. El allanamiento nocturno es la bala de plata contra las bocas de droga y serviría para profundizar la lucha contra el narco”. Esta propuesta formó parte de la campaña Vivir sin miedo, impulsada por Jorge Larrañaga en 2019, que fue sometida a referéndum y quedó trunca con el 47% de los votos.

El senador nacionalista hizo énfasis en que se buscará los 2/5 de apoyo de los votos de la coalición y que se hará por iniciativa de la Asamblea Nacional. En este caso, la consulta popular debería realizarse en la próxima elección de 2024, por lo que, de aprobarse, la habilitación de los allanamientos nocturnos estará vigente para el próximo gobierno.

Propuesta concreta

Cuando habla el pueblo hay que respetarlo siempre. Estamos hablando de cinco años después, yo creo que no es tanto. Hay una diferencia. La campaña “Vivir sin miedo”, que tuvo un respaldo de 47%, tuvo más votos de respaldo que lo que obtuvo el Sí, que fue mucho. Lo que se consideró ante la opinión pública fueron cuatro temas distintos, no solo este. Una encuesta da que el respaldo es del 72% a los allanamientos nocturnos.

Acuerdos políticos necesarios

En dónde ponemos la objetividad es el tema. Lo que digo es que los males de la democracia se curan con más democracia. Creo que hay que respetar los resultados. Estamos hablando de un tema específico. El tema es no aprovechar una instancia para cargar más. En este tema en donde uno advierte opiniones, han hecho énfasis en el valor trascendental de la herramienta.

Sobre la Asociación de Magistrados, tenemos otra información. Se han quejado de que han tenido que suspender procedimientos porque cae el sol. Parece poco entendible. Durante el día logramos utilizar el allanamiento como instrumento efectivo, pero durante la noche nos privamos de usarlo, ¿cuál es la razón?

Es muy importante la opinión del sindicato de policías. Están a favor de esta medida para disponerlo como lucha ante el delito y crimen organizado. Lo que se advierte, que es lógico, es que requiere de ciertos condicionamientos.

Si es un tema de garantías, quiere decir que a esta hora que se puede hacer garantías, no se pueden hacer. Fuera de un hogar, un policía puede actuar. Quiere decir que todas las democracias del mundo no tienen garantías. Es algo fuera de época y vetusto. La policía profesional lo pide. Los jerarcas lo solicitan. Las autoridades del gobierno anterior y del actual lo piden. Lacalle Pou no estaba en contra. Decía que es una herramienta de doble filo. Tuvo reparos con el concepto integral de la campaña vivir sin miedo. Hay dos aspectos que hacen que la garantía sea infalible. Primero la democracia y luego la orden del juez. Siempre será con orden del juez. Si la Justicia avala la intervención policial y nosotros creemos que eso no es suficiente, estamos cuestionando la propia integridad de la República.

No es fácil el consenso, pero sí hay que buscarlo y lo vamos a hacer. Con Larrañaga fuimos construyendo esta propuesta. No hay razón desde la lógica para amputarnos una posibilidad que está demostrado en el mundo que es más eficiente para tener mejores resultados contra el narcotráfico o la violencia doméstica. Es violencia y delitos en todos los términos.

No hay proyectos masivos de volver a prohibirlos por falta de garantía. La presencia del juez en el lugar es un aspecto que la ley reglamentarla. Para nosotros tiene que ser con autorización escrita, salvo alguna de urgencia con mecanismo alternativo. Siempre del juez. Es de las cosas que tenemos que hablar. Lo que no se puede hacer es una propuesta cerrada de llevarlo o no. Tenemos que ir a buscar el mayor consenso posible en un tema que nos duele a todos. Hay que habilitar en la práctica la acción policial en la noche. El tema es interpretar qué es un espacio físico. Quien comete el delito hoy se vale de la noche para hacer su actividad delictiva. Sabe que nadie va a habilitar el allanamiento.

El gobierno del FA y en el de la coalición se ve que en el mando de la policía, fiscales, manos importantes coinciden en la eficacia del allanamiento nocturno, o al menos en el diagnóstico del problema de la noche como facilitador del narcotráfico, tenemos que ponernos de acuerdo. Algunos creen que es una ley interpretativa, otros que es una reforma de la constitución.