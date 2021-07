Carlos María Uriarte: "Desde el punto de vista político sabía que esto era posible que sucediera"

Tras su salida como ministro del MGAP y su reemplazo por Fernando Mattos en la cartera, Uriarte dijo que su salida "fue una decisión política" y que "todo fue evaluado. No me considero echado porque sigo integrando el equipo, soy parte del pelotón". "Mi absoluto compromiso con el sector Ciudadanos sigue estando vigente y lo va a estar", sentenció.

Comunicación sobre su salida del Ministerio de Agricultura y Pesca

Mi vínculo con ciudadanos surgió de una invitación de Talvi. Cuando se conformó Ciudadanos desde el vamos él me invitó y estuvimos coordinando. Hemos trabajado con Mattos y por eso esto es una continuidad. No tengo experiencia política, nunca milité y debo haber cometido errores si no cumplía las expectativas que mis compañeros esperaba. Vamos a seguirlo acompañando para que su gestión sea lo mejor posible. Mi compromiso es el mismo se siempre, desde el arranque. Mis cosas me parece que son mejorables y nunca hubo una discusión en la parte política. Me siento muy orgulloso de Ciudadanos y soy parte. Ernesto nos inculcó una serie de valores y principios y seguimos con ese conjunto de valores.

Me lo comunican a través de Adrián Peña. Quiero dejar en claro lo duro que fue para el decirlo. Esto fue una decisión político y cuando digo que para atrás no veo errores me refiero a la responsabilidad técnica, lo que no quiera decir que no deba atacar. Había cosas mejorables que el sector entendía que debía hacer, sobre todo desde el punto de vista político. La explicación que s eme dio fue esa, de mejorar la gestión del sector desde ciudadano. Agradezco el enorme honor de aportar desde el ministerio de Ganadería. Comparto la dificultad que fue para Adrián comunicármelo pero comparto todo lo que deja en la cancha por el país. Fue un honor haber sido parte de este gobierno.

Dichos de Sanguinetti

Tomo las declaraciones con mucho respeto y no me corresponde juzgarlas. A veces la autenticidad tiene su costo, pero vale la pena para vivir tranquilo. Sabía que había molestado, puede ser. Me sentí en la necesidad de honestidad intelectual de definirme. Aclarada la situación, mi honestidad es y fue total. Comparto todos los principios y valores que Ernesto pregonó y nuestro compromiso sigue igual. Esto no afecta mi relacionamiento con el sector. Acepto y agradezco y desde donde me toque estar voy a seguir aportando para que los intereses del sector se cumplan. Me siento como antes. Me siento identificado con los principios y valores de Ciudadanos donde la mayoría defienda actuar, vamos a hacerlo. Fue un honor que confirmaran en mí todo este tiempo y mi preocupación es haber estado a la altura. Evidentemente no soy político y cometí errores, sino no hubiera pasado esto. El presidente siempre manifestó su apoyo. Esto a mí me tomó por sorpresa el domingo, pero cuando me reuní con el presidente dije exactamente lo mismo. Dije que quedaba a las órdenes en lo que pudiera aportar para este gobierno. Tengo que agradecer el apoyo del presidente y del secretario. Cuando se fue Ernesto, se podría decir que quedamos “guachos” desde el punto de vista político, pero él transmitía confianza. El respaldo siempre lo sentí.

Sanciones por parte del mercado de China

Los que tuvimos que cambiar son las personas que estuvieron directamente responsables desde diciembre de 2018 y que no procedieron de la forma que debieron. Había errores que detectamos y tuvimos que corregir después. Es una visión incorrecta, no intenté que estos cargos no fueran removidos. Dispusimos que se evaluara la persona por lo que son, por lo que hacen. Entendimos que su función entendía continuar en el actual gobierno. Inmediatamente nos pusimos a trabajar con él y se empezaron a dar cambios. La evaluación que veníamos haciendo era satisfactoria. Lo que pasó fue un detonante porque no esperaba ese comportamiento de parte y las autoridades chinas exigían un comportamiento acorde. No había dudas que mi cargo estaba a disposición, de hecho lo hice.

Fue un error que viene de diciembre de 2018 en la firma de un protocolo que desde entonces Uruguay no cumplió y China lo advirtió en marzo de este año. La medidas que se tomaron desde el Gobierno y desde el MGAP no fueron las adecuadas y la comunicación con el ministro tampoco fueron las adecuadas. Cuando se recibe la comunicación de China tuvimos que tomar las medidas que tomamos y medidas correctivas y asumir el dialogo de la negociación para salvaguardar el mercado chino, cosa que se hizo. El mercado chino se logró y se evitó que otras plantas tuvieran la misma sanción. Tenemos que reconocer la disposición del gobierno chino para encontrar una solución. Quedan 20 o 30 contenedores para encontrar una solución definitivamente.

Vínculo con Ciudadanos y con el espectro político dentro del gobierno

No puedo negar que no haya una dificultad para los no políticos, pero no es una dificultad a nivel de gobierno. Hay ajustes que hay que ir haciendo en el equipo para que se mantenga fuerte en el desempeño de su responsabilidad. Hubo un desgaste y no se puede decir que hay un común denominador en estos casos, pero sí que todos dejamos todo para que el pelotón anduviera fuerte.

Mi absoluto compromiso con el sector Ciudadanos sigue estando vigente y lo va a estar. Seguimos compartiendo porque la defensa de principios sigue estando. Sería de ignorante decirte que no sabía en dónde me metía. Esto era algo esperable. Desde el punto de vista político sabía que todo esto era posible que sucediera. Estaba dentro de las reglas de juego y yo vivía cada día como si fuera el último. Me sentía integrante de un equipo. Era lo esperable, pero no lo tenía en la mira pero no lo esperaba el domingo. Que pudiera ocurrir era lo que estaba arriba de la mesa. El gusto amargo es por las ganas de hacer cosas que no las pudiste terminar. Viene por ahí, porque siento que tengo mucho para aportar, pero no lo puedo hacer. Todo fue evaluado. No me considero echado porque sigo integrando el equipo, soy parte del pelotón. Estoy atrás apuntalando a quien hoy tiene que cumplir, lo haga.

Sobre femicidios-abigeato invito a que vean exactamente cómo me expresé y vean que solo me referí al número de casos. Nunca me referí a comparar un delito con el otro. En ese momento eran los únicos delitos que no han bajado, el abigeato y el femicidio. En lo de la UAM es impensable. Hace un año cuando hicimos el planteo y vemos la situación de hoy, lo que propusimos en ese momento es lo que hoy es en realidad. La representación de todos los sectores está en el directorio y todo se hizo en base a dialogo y para nosotros es un absoluto logro. Hoy vemos a la representación del Poder Ejecutivo que tiene en Adriana y está asegurando que el interés general está participe en la UAM. Soy consciente que temas como la UAM fueron fuertes y expuso a gobierno a una situación que fue dura, pero los objetivos estuvieron claros desde el principio y hoy es un logro para todos.