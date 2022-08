Carlos Perciballe: "Asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz se tienen que haber resuelto al más alto nivel"

El juez penal Fernando Islas imputó días atrás a los militares en situación de reforma José Arab, Ernesto Ramas, Jorge Pajarito Silveira y el expolicía Ricardo Medina, en la causa que investiga variados hechos de violaciones a los derechos humanos perpetrados en Buenos Aires por represores de la dictadura uruguaya. Sobre el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, Perciballe dijo que "sabemos quiénes son los responsables, pero quiénes lo ejecutaron es difícil", pero "está claro que coparticiparon los represores uruguayos con los argentinos”.

Esta mega causa incluye los asesinatos de Rosario Barredo, William Whitelaw, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, la desaparición forzada de Manuel Liberoff, la privación de libertad de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo, y la supresión de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni.

Megacausa que investiga diversos delitos cometidos entre 1974 y 1976

En esta causa se imputaron 12 homicidios, 2 desapariciones forzadas, decenas de privación de libertad, decenas de abuso de autoridad contra los detenidos, y a su vez delitos de rapiña. La investigación inicial surge a partir de las denuncias de las familias Michelini y Guitérrez Ruiz, Whitelaw y Barredo, y Gabriela Schroeder, a eso le incorporamos la investigación sobre Macarena Hellman. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia de revisión en el caso Hellman donde observaba a Uruguay porque no había investigado la situación de ella. En el marco de toda la investigación que fuimos haciendo fuimos advirtiendo que había un conjunto de hechos delictivos que no habían sido investigados en su momento y que por el principio de obligatoriedad de la acción penal debimos incorporar. Somos conscientes de que en esto ha trabajado mucha gente. Nosotros no estamos en un proceso fundacional. Existen innumerables investigaciones periodísticas, libros sobre la materia, investigaciones en Argentina y nunca se ha llegado a determinar quién fue que efectuó los disparos. Que no se haya determinado eso no quiere decir que no se pueda determinar quiénes son los responsables.

Modus operandi

Una parte del pedido de formalización se detiene especialmente en los posibles motivos. Aquí hubo motivos políticos y motivos económicos. Un tercer motivo con respecto a Gutiérrez Ruiz. El motivo político claro es que en esos momentos se estaban dando negociaciones entre el sector político y los sectores militares para una eventual vuelta a la democracia. Quien encabezaba estas tratativas era el ministro de Economía Végh Villegas de la dictadura, él había tenido contacto con su sector políticos y algunos militares, es por eso por lo que fue a Argentina se entrevistó con Zelmar Michelini, un político de primer nivel y tenía previsto entrevista con Wilson Ferreira Aldunate, que en ese momento era el líder político por excelencia y el candidato a presidencia más votado en el año 71’. Esto que estaba en ciernes finigdó por la muerte. La posición que tenemos nosotros es que esto fue lo central para las muertes. Abortar esa salida política. ¿Por qué decimos esto y lo vinculamos a las personas que vinculamos? Uno de los perjudicados de esa salida democrática eran aquellos que estaban comprometidos con las violaciones a los derechos humanos, que gran parte de los organismos y de la dirección de información e inteligencia. Para matar a las figuras de este nivel político como era un senador muy relevante y el presidente de la cámara de diputados, y atentar contra el líder político más importante de la época no puede haber sido resuelto por personas individuales. Tiene que haber sido resuelto al más alto nivel. En esto está muy relacionado con lo que tenía conocimiento Michelini, porque él en ese tiempo envió algunas cartas fundamentalmente al doctor Quijano, un prestigioso intelectual uruguayo, en donde le ponía en conocimientos estas tratativas que existían y también la posibilidad de aborto o la posibilidad de que se vuelva a la democracia pero a partir de alguien de la dictadura, como había pasado en la dictadura de Terra. Michelini tenía conocimiento por los contactos con muchos políticos y también por algún contacto con las Fuerzas Armadas. En esa puja entre aquellos sectores primó aquello que estaban muy aferrados a la dictadura y a las violaciones a los derechos humanos.

Sobre si la decisión de dar muerte a Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz fue tomada en Uruguay , Perciaballe dijo que eso no se puede afirmar con certeza porque “no tenemos ningún documento ni nadie que nos diga eso”, lo que sí está claro es que “coparticiparon los represores uruguayos con los argentinos”. Para llegar a estas conclusiones, Perciaballe dijo que se investigó “17 procedimientos previos y 14 posteriores, pero todos en un mismo periodo” en donde todos surgían del mismo organismo y las mismas personas. “Quedó absolutamente confirmado”, expresó Perciaballe.

Móviles políticos y económicos

Estas bandas argentinas en forma conjunta con los uruguayos sustrajeron todos los bienes de las casas de las víctimas. Ese era un móvil importante para la intervención y además fueron por el dinero de las organizaciones políticos que también tenían, por eso son las rapiñas. La novedad en este caso es que se imputa desaparición forzada y fue admitido por el juez que hasta el momento ese es un tema que está en discusión y es la primera vez que también imputaba una rapiña porque constatamos que desvalijaron casas de las víctimas. En esta investigación lo constatamos y por eso lo imputamos.

Presos políticos

La gran mayoría de víctimas en este país no fueron Tupamaros. Se alzaron armas contra instituciones que no cometieron ningún delito. La gran mayoría de las víctimas de este país fueron torturadas y privadas de su libertad. Muchos desaparecidos y muchos muertos por el solo hecho de pensar distinto. Eso nos da una pauta de que esos fueron presos políticos, está clarísimo, pero aún los Tupamaro aun cuando hayan tomado el camino a las armas, el Estado uruguayo tampoco pudo haber tratado como los trató. No se los pudo haber torturado y tampoco matado como se dio, y tampoco abusos sexuales de todo tipo que hubo. La Justicia Militar solo actuaba a partir de la prueba obtenida por la confesión por tortura, esa era la prueba básicamente. Hoy en un Estado democrático en el que estamos y que tenemos que defender a rajatabla. Así fueron juzgada las víctimas del terrorismo de Estado. Las personas que hoy en día están condenadas y procesadas algunas en Domingo Arena están primero procesadas o condenadas con todas las garantías del caso que da un Estado de derecho. Segundo no son presos políticos porque si son crímenes de lesa humanidad de lo que están acusados, el crimen de lesa humanidad no es reconocido como un crimen político, entonces de ninguna manera son delincuentes políticos porque no aplica desde el punto de vista jurídico y porque fueron juzgados a su vez con todas las garantías del caso. Lo que tenemos certeza hoy es que todas las víctimas declararon bajo tortura.

Caso Gomensoro

En el caso Gomensoro hubo varias mentiras. Lo real es que Gavazzo ante la Justicia ordinaria que es la que vale nunca admitió nada, siempre negó todo. Lo del Tribunal de Honor surgió mucho después y ahí se da una pauta totalmente distinta a lo que había ocurrido. Y si él hubiera declarado en forma correcta ante la Justicia Civil seguramente una persona no hubiera estado procesada como estuvo. Lo real es que ante los militares ellos admiten cosas que no lo admiten en la justicia.

Trabajo

Me siento muy a gusto. Con respecto a lo que digan o no lo imputados está dentro de su derecho a no declarar, a no autoincriminarse, es parte de las reglas de la Justicia y de una investigación penal. Me gusta mucho lo que hago, hace más de 30 años que me dedico a esto, es gran parte de mi vida y si puedo colaborar en avanzar en verdad y justicia me siento muy reconfortado.

Asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz

Avance de investigación en la materia