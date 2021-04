Carolina Cosse: "Mientras ayudamos con trabajo transitorio, hay que dar oportunidades de trabajo genuinas"

La intendenta de Montevideo analizó las medidas anunciadas en materia económica por el Ejecutivo y cuál es la postura y la propuesta de la comuna departamental en relación a este punto. "Desde lo positivo el presidente no me dijo que no a nada", dijo la jerarca en relación con la reunión realizada con el presidente de la República y los planteamientos enviados por parte de la IM.

El presidente Luis Lacalle Pou recibió ayer a los tres intendentes del Frente Amplio: Carolina Cosse, Yamandú Orsi y Andrés Lima. Los jefes comunales le llevaron una serie de propuestas al mandatario, y entre ellas, le volvieron a insistir con la necesidad de reducir la movilidad. Como ya había hecho, el presidente les transmitió que “por ahora” no se aplicarán mayores restricciones.

Sensaciones luego de la reunión con el presidente de la República

Desde Montevideo llevamos y le dejamos al presidente un documento con diez propuestas con cosas que venimos trabajando en estos meses. Lo más positivo es que el presidente lo va a estudiar y nosotros lo vamos a seguir. Llevamos una propuesta de armar una mesa de trabajo diversa y ejecutiva con participación de distintos actores, pero no para deliberar ni para hablar de un lugar de exposición, sino para recurrir en distintos caminos. Llevamos la medida de vacunar a las personas como usuarias frecuentes del sistema STM que están registradas ya. Desde lo positivo no me dijo que no a nada. Él va a tener que estudiar en más profundidad. Hablamos también en la reconversión del seguro de transporte y hacer que esos trabajadores vuelvan a llegar para que haya más flota. Luego le planteamos varios proyectos de infraestructura que a veces se requiere siempre acceso al financiamiento de los organismos que se deben aprobar. Por ejemplo, hacer la calle Cochabamba y Batlle Berres. Requiere inversión y seguir con el fideicomiso. Por ahí pasan miles de vehículos y provocaría un gran ahorro en obras y puestos de trabajo. Le planteamos obras como una infraestructura metropolitana de varios corredores y una vía para ir a San José. Le plantemos una comisión para que se encargue de eso y le llevamos ya un cronograma de tiempos. Si se hacen los tramos de manera paralela estimamos que pueden llegar 4000 puestos de trabajo directo y 16 mil indirectos. Es un esfuerzo de reactivación importante. Para el área de saneamiento y gestión de residuos vamos a necesitar la aprobación del poder Ejecutivo. Esto va a tener consecuencias directas en el empleo y salud. Le planteamos también una estructura digital entre el Mides y la IM que nos permita tener cruzamiento de datos sobre las poblaciones que estamos atendiendo y luego que nos permita tomar decisiones y medirlas. Lo venimos hablando con el Mides y nos parece que es hora de completarlo.

Diálogo con el gobierno

El primer punto que le planteamos fue una mesa de trabajo y eso hay que manejarlo en términos profundos y por eso ese plan. Estamos haciendo un gran trabajo con el plan ABC y estamos haciendo un gran esfuerzo y convencidos de que este plan se está transformando en un plan de gobierno porque los efectos de la pandemia no parecen ser pasajeros. El plan ABC es apoyo básico a la ciudadanía. Hay que generar trabajo genuino. Ningún instancia de diálogo tiene que ser dejada de lado, pero no dialogar para la foto. No hay que desperdiciar ningún espacio.

Viajes en ómnibus

Queremos aumentar la flota para que viaje menos gente en cada bus. Ya implementamos una flota de apoyo para que opere en horarios pico. Pero pensamos que si traemos los trabajadores que están en seguro de desempleo y el Estado pone el dinero ese del seguro más un apoyo más nuestro, se va a volver a operar y va a haber más flota. Venimos monitoreando diariamente la situación. Hicimos un acuerdo con el Clemente Estable para monitorear el trazo del virus.

Evaluación de los "jornales solidarios"

La propuesta concreta no la conocemos. Tenemos solo el titular. Son 15 mil jornales durante cinco meses. Le dijimos que con mucho gusto lo vamos a estudiar al presidente. Estamos para ayudar entre todos. En general me parece que la situación en la que estamos en donde la gente verdaderamente está muy mal, hay que ir a una olla. Mientras ayudamos con trabajo transitorio, al mismo tiempo hay que dar oportunidad genuina y trabajo, por eso propusimos las obras. Hay que dar apoyo e inversión. No le voy a pedir a la gente que come en la olla que me devuelva lo que le di. Las recomendaciones son bajar la movilidad. Hay que apoyar a la gente para que pueda hacerlo. Es un problema complejo y requiere soluciones colectivas, por eso planteo una mesa de trabajo.

Apoyo a las ollas

Siempre estamos abiertos a colaborar y habría que entender por qué el Mides hizo el acuerdo con una organización privada. Eso será tema del Mides. Nosotros vamos a seguir con el plan ABC. No me parece saludable condicionar a las ollas con que sean apoyadas por un lado u otro. Tenemos toda la infraestructura para repartir la comida y de hecho lo hacemos. Trabajamos mucho con la coordinadora de ollas populares. Nos parece importante apoyarlos con lo que necesiten. Estamos para apoyar de manera transparente respetando la libertad de asociación de las personas que se juntan en una olla. Eso hay que respetarlo y no hay que entrometerse.

Ayuda a las empresas anunciadas el martes en la noche

El detalle de las ayudas va a estar hoy. Vi que iban a mandar una propuesta para el Congreso de Intendentes. Habrá que verla y tendremos que estudiarla. Cada intendencia tiene una realidad que no es igual. En la hotelería ya hicimos una exoneración y un acuerdo que lo condicionamos que no se perdieran puestos de trabajo. El resto de las medidas habrá que estudiar el impacto. Hay que apoyar a la gente, pero al mismo tiempo tiene que haber un plan de reactivación económica. De la propuesta de Cardoso tengo el título. Tenemos diálogo con el sector hotelero y a esta facilidad llegamos en acuerdo con ellos. Tenemos que analizarlo con todos.

Canal de la Intendencia

Creo en la libertad de prensa y en la libertad de expresión. No me pongo a analizar en ningún canal. Me podría poner a analizar las tendencias s de cada periodista. No corresponde. Lo peligroso de ese planteo es que nos va a acercando a un límite de censura peligroso. Es un tema de los periodistas que conducen. Yo no me voy a meter a decirles a los periodistas qué tienen que hacer.

Semanario ABC

Es un repartido en papel con información variada en el marco del trabajo del plan ABC. Trae en la página de atrás teléfonos útiles e información de ayuda. Capaz que la frecuencia es semanal o quincenal. Está la versión PDF también en nuestro canal. Mucha gente tiene acceso a internet y mucha gente no la tiene. Lo vamos a repartir y la gente que prefiere leerlo lo leerá en papel. ¿Cómo no vamos a informar a la gente?

