Castillo y la denuncia del PC contra Gavazzo: “Un violador de derechos humanos vive mejor que miles de compatriotas. Es un enfermo, sí, pero enfermo mental”

El Partido Comunista presentó una denuncia contra el exmilitar José “Nino” Gavazzo por apología del delito. En el escrito argumentan que las declaraciones de Gavazzo dan cuenta de una clara banalización de la tortura y, en última instancia, de su justificación. Lo señalado, además, en su intento de justificar la tortura, supone una tergiversación de los hechos históricos reconocidos por el Estado.

El elemento nuevo sería que la Justicia siga profundizando en la investigación, porque cada vez tiene más elementos. Gavazzo es una cara visible en torno a los hechos que ocurrieron en la dictadura, responsable de las muertes, torturas y desapariciones. Las ha reivindicado dos veces en el último mes, haciendo apología del delito. Está propagandeando los métodos de tortura y los reivindica.

¿De qué guerra habla? ¿La guerra de los militares fascistas en contra del pueblo uruguayo, de los sindicalistas, de los estudiantes, de las mujeres? La Justicia tendría que actuar y dictaminar de una vez por todas.

Un violador de derechos humanos vive mejor que miles y miles de compatriotas. Esta denuncia pretende que haya mejores elementos a los efectos de determinar cuáles son los límites de las declaraciones públicas: ¿cualquiera puede decir lo que se le antoje frente a los micrófonos?

Por la forma en la que declara y cómo se lo ve, no da la impresión de estar con tantos problemas de salud. Es un enfermo, sí, pero enfermo mental: reivindica la tortura y viola mujeres encapuchadas y atadas por la espalda, se vanagloria por haber fondeado en un río a un muerto.

Me cuesta encontrar una sola cosa favor de Gavazzo. Creo que ni siquiera es un ser humano. El problema es que no es solo Gavazzo, hay otro montón más y que se protegen entre ellos con un pacto de silencio. La Justicia debería ser contundente. Están gozando de algunos derechos que no deberían gozar.