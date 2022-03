Chile vs. Uruguay: palpitamos la última fecha de Eliminatorias con Sergio Pinto

Uruguay enfrenta hoy a Chile en el último partido por las Eliminatorias al Mundial de Catar. El encuentro comenzará a las 20:30 horas y se disputará en el Estadio San Carlos de Apoquindo en Las Condes, en la ciudad de Santiago, Chile. Contactamos con el periodista chileno Sergio Pinto, quien sobre el rumor del "Pacto de Santiago" expresó que "un país tan serio y una selección tan seria como la de Uruguay, que ya está clasificada, no creo que se preste para esto".

Este partido no cambiará los cuatro clasificados directos por Sudamérica (Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay), pero sí podría definir quién quedará quinto e irá a repechaje con el tercer mejor equipo de Asia.

Pacto de Santiago

Se ha hablado sobre el pacto de Santiago, pero un país y una selección tan seria como la de Uruguay, que ya está clasificada, no creo que se preste para esto. Chile tratará de sacar puntos para poder clasificar al Mundial. Jugarán en buena ley. Partido con mucha seriedad. En Chile se mira esta última fecha con nostalgia ya que es la última fecha de esta generación dorada. Lo primero es ganarle a Uruguay, que es lo más difícil, que Perú no le gane de local a Paraguay y que Colombia no gane o empate de visitante con Venezuela. Aún queda un poquito de posibilidad.

Martín Lasarte

Martín Lasarte últimamente ha sido muy criticado por los planteamientos que ha tenido. Frente a Colombia fue un partido muy criticado. Si Chile no llega al Mundial, el contrato de Martín Lasarte termina a fin de mes. Fue entrenador de equipos muy importante de acá. Si no llega a clasificar al repechaje, que creo que es lo que va pasar, seguirá viviendo en Chile porque le gusta mucho.

Generación dorada chilena

Acá como que hay dos generaciones que disfrutan de la generación dorada. Los más chicos y los denominados millenials, que han crecido con el Chile ganador. Quienes tienen 30 en adelante, crecieron con Chile sin ir al Mundial. Jugadores con clubes muy importantes, nunca había estado acostumbrado a pelear copas américa. Es algo que quedará en el recuerdo y futuro del fútbol chileno. Hoy no hay súper cracks como Gary Medel, Arturo Vidal o Alexis Sánchez. Claudio Bravo es el arquero más influyente e importante de la historia de Chile

A fin de año hay elecciones presidenciales del fútbol chileno y eso conlleva el nuevo técnico. No creo que haya nuevo entrenador, habrá algún interino para seguir trabajando. Lo que hace falta un trabajo serio. Trazando líneas para la Copa América. En el próximo Mundial aumentaron los cupos y solamente tres selecciones no irán. Esperemos que hoy tengamos un golpe de suerte, Chile le debe ganar a Uruguay y esperar otros resultados. Estaremos atentos a los otros partidos.