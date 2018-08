Colette Spinetti sobre la ley trans: “cuando un país necesita una ley que reconozca derechos, es porque esa sociedad no está bien”

La presidenta del Colectivo Trans del Uruguay habló sobre la ley que está en discusión y aseguró que los movimientos contrarios son parte de una estrategia político religiosa.

Colette Spinetti reconoció al proyecto de ley como “una viejísima aparición de la comunidad trans del Uruguay. me acuerdo que por el 2013 estuvimos haciendo una recorrida por todo el país, relevando una cantidad de necesidades de las compañeras trans. Así que es una vieja aspiración que contempla necesidades de un colectivo que es históricamente vulnerado. Cuando un país necesita una ley que reconozca derechos, es porque esa sociedad no está bien. Acá tenemos que ver la otredad, ¿qué le está pasando a nuestra sociedad que está negando derechos?”, reflexionó.

Sobre la polémica que han generado los artículos 5 y 17 de la ley, que contemplan la hormonización de menores sin el consentimiento de los padres y el cambio de sexo, dijo: “El proyecto de ley en esos artículos en realidad lo que hace es seguir la línea de los artículos 8 y 11 del Código de la Niñex y la Adolescencia, donde se expresa que todos los menores de 18 años pueden acceder al Sistema Integrado de Salud. El artículo 11 dice que cuando menores necesitan -por ejemplo- servicios de salud sexual y reproductiva y el profesional ve la negación por parte de los padres le hace mal a la salud del menor, el profesional debe acudir al juez competente. En esa línea van los artículos de la ley. El artículo 17 lo que plantea la cirugía o hormonización para los mayores de 18 años, en el caso de menores de 18 años se seguirá lo que dice el inciso 7 y 8 del artículo 5 que es el que habla de menores, que es cuando plantea que si es un riesgo de salud, el profesional deberá concurrir al juez competente que escuchará a las partes y tomará una decisión”.

Spinetti hizo una aclaración al respecto: “Acá no hay una obligatoriedad para hormonizar u operar a niños y adolescentes. De hecho, no todas las personas trans queremos hormonizarnos, la identidad trans es una autopercepción. Yo soy un cuerpo no hormonizado, soy un cuerpo no intervenido quirúrgicamente y soy trans”.

La presidenta del Coletivo Trans del Uruguay aclaró que concuerda con la visión que establece que los movimientos contrarios a la ley incluyen una estrategia político religiosa. “Hemos visto declraciones del Pastor Márquez, en su cuenta de Twitter. Recuerdo el campamento que hicieron donde incitaba en contra de la homosexualidad y de la identidad de género trans.(…) Es evidente que hay grupos religiosos y políticos relacionados, es evidente que las religiones de corte pentecostales fundamentalistas van de la mano de algunas facciones del Partido Nacional”, sentenció.