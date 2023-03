Conrado Rodríguez: "Vamos a tratar de acercar posiciones" en la discusión sobre la reforma jubilatoria

Los diputados de Cabildo Abierto avisaron este martes en la reunión de la coalición con jerarcas del Poder Ejecutivo que no votarán la reforma de la seguridad social, dado que el gobierno no está dispuesto a bajar a 15 la cantidad de años considerados para el cálculo del sueldo básico jubilatorio. En el Ejecutivo entienden que aún continúan las negociaciones hasta hoy miércoles, cuando remitan oficialmente las modificaciones al articulado. El oficialismo pretende votar la iniciativa este viernes en la comisión.

La prórroga de 30 días nos pareció demasiado tiempo. No tenía sentido seguir extendiendo el trabajo de la comisión. No tenía sentido ampliar el trabajo por un mes. El Partido Colorado aceleró y presentó sus modificaciones ahí. Veníamos trabajándolas.

No hay ningún cálculo que hayan mostrado para hablar de 15 años. No parece lógico bajarlo a 15 años cuando sabemos que el sistema tiene un déficit grande. Cuando no hay cálculos ni estadísticas es muy difícil tomar una resolución.

En esta reforma se respetan los derechos adquiridos. Se respetan las legítimas expectativas. Se tira la pelota para adelante pero en el próximo gobierno no va a haber respeto a las legítimas expectativas. Nadie dijo que los números de BPS eran incorrectos.

Se sigue jugando en todas las canchas de la política. Creo que sería muy importante que los legisladores de Cabildo acompañen la iniciativa. Si no actuamos con responsabilidad, vamos a tener un problema de cara al futuro. Si Cabildo Abierto no acompaña, la coalición tiene los votos para pasarla al plenario. Vamos a tratar de acercar posiciones. Una reforma no puede ser una no reforma. El Fuente Amplio no ha presentado alternativas.

Yo le quitaría dramatismo si no llegamos al consenso. Confío en que vamos a llegar a un acuerdo. Han habido propuestas de Cabildo que han sido atendidas. Creo que fue una buena propuesta la de Cabildo.

Espero que la jubilación activa la acompañe el Frente. Tenemos problemas grandes con una de ñas cajas paraestatales, que es la Caja Bancaria. Este año se calcula que el Estado va a tener que hacer una asistencia para pagar jubilaciones y pensiones. Se podría buscar un diseño para lograr la convergencia.

La Caja Notarial es un ejemplo de buena administración. Ellos mismos en 2019 avisaron que podrían tener un problema. Ellos propusieron subir la edad y bajar la tasa de reemplazo. El Parlamento votó por unanimidad y se votó ahí mismo. Tenemos que generar un período ventana y que durante cinco años se monitoree durante cinco años la situación de la Caja Notarial.