Constante Mendiondo: "Toda clase política tiene que ponerse espalda con espalda para salir de esto"

El diputado por el Frente Amplio conversó sobre la situación actual Río Negro en relación con la pandemia y el suceso en el hogar de ancianos Victoriano Sosa. También comentó sobre la situación de Fray Bentos y la comunicación con el gobierno.

Río Negro

Quiero precisar estábamos en una situación donde la cámara no estaba funcionando cuando se dio el pico de muertes en el hogar Victoriano Sosa. Lo que hicimos fue llamar para aclararle al presidente de la comisión, al doctor Alfredo Mattos de que me conecté con el ministerio a través de nuestros representantes de la comisión que son los diputados Gallo, Lustemberg y Etcheverry quien fue la que le tocó articular con el Ministerio de Salud Pública con nuestros representantes de la fuerza política. He tenido que llamar a todos los integrantes de la comisión para advertirles de que fue un error en la información y asumir mi responsabilidad.

Fray Bentos

La cuestión se ha focalizado en el hogar Victoriano Sosa y en la doctora Daura Garaza. Uno ve estas cosas que es cierto puede parecer como falta de cuidados, no soy virólogo para saber si estaba en la responsabilidad adecuada, lo que si es que la foto no ayuda. Lo que sucede en Fray Bentos en particular es que tenemos P1 en una población de 25 mil habitantes con más de 600 positivos. Esto está peor que Rivera. Hay aproximadamente más de 40 vecinos en salas covid que se han armado tanto en el sector público como en el privado. Reciben medicación y la asistencia y el CTI de Fray Bentos, que lo usa el prestador público, pero que es de la mutualista que son 6 camas. La realidad es que tenemos gente grave en el CTI de Montevideo, en el Pasteur, en el Casmu, en Maldonado, en Carmelo, en Paysandú, en Las Piedras, hace muy poco falleció una mujer joven en Salto, un maestro y funcionario de la salud en Colonia , es decir, nuestra desesperación de que vinieran las autoridades nacionales, que de alguna manera terminaron blindando lo que se había hecho, esa fue la respuesta tanto del presidente de ASSE como del Ministerio de Salud Pública. Pero acá es el ministerio, estamos hablando del responsable de la norma en el país. Ese hogar de ancianos loa administra una asociación civil donde hay afiliados a la salud tanto del sector público como del privado. Todo sabemos todo el esfuerzo que está haciendo la doctora Garaza que se internó con ellos sin covid y además hace más de 30 años que hace lo mismo y no varía su actitud frente al hogar. Es una máxima referencia junto con las autoridades de la academia con respecto a esto, es su vocación, pero ayer estuvo también la directora de los centros de larga estadía e hizo una inspección y hubiese sido mucho más interesante para nostros escucharla a ella y de lo que fue la inspección y que se sugería y quitarla del medio a la doctora Garaza. Lo que me parece a mí que se necesitaba a la autoridad nacional que diera pautas claras y que hablara con claridad. Ahora, si uno se encuentra de que se dice que no está colapsado el sistema sanitario de Fray Bentos que hay CTI y nosotros tenemos los tenemos desparramados y se nos mueren en CTI de todo el país, hay 45 camas ocupadas en una especie de pre CTI que se han armado en salas covid…

Traslados de pacientes

Están en la declaración de la directora del hospital en todos los lugares. ASSE llama y hace una coordinación y la cama que está libre uno va. Lo que tenemos que tener claro es que toda clase política tiene que ponerse espalda con espalda para ver como salimos de esta y terminar cobrarnos cuentas no podemos dirigir por internet.

Comunicación