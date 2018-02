Darío Pérez: “Vázquez es un hombre del asfalto, es difícil transmitirle lo que le pasa a la gente del campo”

Darío Pérez se ganó el mote de “diputado rebelde” y más de una vez ha puesto en duda la mayoría parlamentaria del Frente Amplio.

Hace unos días dijo que al presidente Tabaré Vázquez le haría bien ir a trabajar 20 días en un tambo. ¿Qué opina del conflicto de los productores rurales y también del problema de la inseguridad?

La situación del campo y las medidas

No me gustó lo que pasó ayer entre Vázquez y productores a la salida del Ministerio de Ganadería.

La seguridad pública

Cuando asumió Vázquez su primer Gobierno, al año fui a plantearle el tema de la seguridad porque se veía venir. He tenido una visión crítica de la seguridad, pero no creo que sea un tema fácil de resolver para ningún partido político.

Hay una pérdida de valores muy grande. Aunque tuviéramos toda la Policía que quisiéramos, siempre aparece un loco como este que dispara así, y eso pasa hasta en los países más seguros.

Generalmente coincido con el fiscal Gustavo Zubía en sus declaraciones. No es que no existan leyes o penas, sino que se van antes de las cárceles, y las cárceles no rehabilitan mucho. Pero hay gente que es irrecuperable, y esa gente no puede andar por la calle alterando a la sociedad.

Esto implica una negociación, un tire y afloje. Me parece que en la próxima Rendición de Cuentas podríamos hacer renunciamientos fiscales.