“De León no es tonto y sabe que cometió errores, pero Mieres cruzó una línea que no corresponde y sigue machacando con el tema”

El miércoles, el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco pidió a la jueza Beatriz Larrieu que archive la causa contra el expresidente de ALUR, Leonardo De León. El senador frenteamplista estaba siendo investigado por sus gastos con la tarjeta corporativa de ALUR, la cual presidió entre 2011 y 2015.

¿Qué opina la defensa de De León sobre esta decisión del fiscal Pacheco? ¿Tomarán acciones legales contra el senador Pablo Mieres? Abordamos el tema junto al abogado Ignacio Durán.

El senador De León tuvo que tolerar una denuncia en su contra. Esto empezó hace dos años, cuando De León fue investigado en lo que se llamó la “megacausa Ancap”. Posteriormente, la investigación ya arrojó que De León no tenía nada que ver. Luego, surge la denuncia del Partido Independiente. Él va a declarar y se cumplen con todos los pasos. Ahora se dice que no hay nada para investigar; sin embargo, Mieres insiste.

El Juzgado de Crimen Organizado no valora conductas éticas ni de moral. Habría que ver qué gastos entran o no dentro de la probidad. Hay solo dos gastos que son muy mínimos que se dice que el senador no pudo justificar.

Mieres sigue machacando e insistiendo con el tema. De León se sometió a la Justicia como no lo hace casi ninguno de los legisladores, que suelen declarar por informes. Él puede decir que es inocente y que no hay ningún tipo de delito.

Aún teniendo un fallo desfavorable para Mieres, el senador sigue insistiendo en conceptos como corrupción.

Los conceptos para juzgar la probidad son muy subjetivos, muy relacionados con lo moral-ético. Y eso no lo debería evaluar un juzgado.

Creo que Mieres ha cruzado una línea que no corresponde. Cuando el fallo de Pacheco es adverso a lo que piensan, cuestionan a la institución y dicen que lo sucedido es una vergüenza, pero cuando Pacheco pidió los procesamientos de un grupo de gente, aplaudieron.

De León no es tonto y sabe que cometió errores. Pero él se sometió a la Justicia y se dictaminó que no cometió ningún delito.