Delfina Martínez: primera persona trans y de descendencia afro uruguaya en llegar a un escenario europeo

El próximo 10 de diciembre se estrena Tránsitos, una obra de teatro en Barcelona en medio de un difícil contexto de pandemia. El texto fue coescrito por la exdirectora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Mariana Percovich.

Aún falta un montón, por ejemplo lo más reciente hay una serie de FX, que se llama POST que trata sobre la cultura del bowlroom, esa cultura segregada de los años 80 de las personas LGTBT en Nueva York, donde creaban sus propios espacios y las concepciones sobre las familias. En los premios EMMY fueron nominados solamente el actor gay, las trans no fueron nominadas. Eso habla de un momento en el que estamos que seguimos hacia el afuera. Incluso en las artes seguimos siendo relegadas y se aplaude cuando un varón que hace un personaje caracterizado como una persona trans. Igualmente creo que hay un poco más de conciencia sobre eso, al menos en las redes sociales se ha generado la discusión. Creo que lo pensarán antes de poner a una persona que no es trans hacer de trans como si fuera un disfraz, el poder empezar a contratar personas trans para realizar este tipo de trabajos y también en otras áreas que se nos incluya.

Se está generando debates como se dio en Uruguay, antes y durante la aprobación de la ley donde se dijeron muchas cosas que no eran ciertas. Por eso es necesario que hablemos en primera persona. He visto mucho debate de personas que no son trans, especialistas desde la medicina, psicología y del propio feminismo. Incluso, en España hay una fuerte movida dentro del feminismo que se denomina como TERS, significa que la mujer trans o la travesti no encuadra dentro de la categoría de mujer en el feminismo. Eso nos excluye y siente que nos somos sujetos políticos del feminismo. Ese movimiento fuerte que está interponiéndose en el debate. Alegan que alguna manera como la ley habla de que hay que quitarse la parte de la medicina. Acá en España está catalogada como disforia de género, la OMS ya quitó esa categoría como quitó de la lista de enfermedades mentales, quitó el nombre disforia, ahora pasó ser parte de los derechos sexuales y reproductivos. Esto está generando un debate muy fuerte, donde hay criterios que se disfrazan de progres y no son más que un feminismo blanco, biologicista y eurocentrista, por eso también es importante poner el cuerpo el estar acá y que la obra crítica y expone mucho esta situación donde pasan otras cosas que son parte de la función.