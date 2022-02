Denuncias de abuso sexual: "Hay que seguir avanzando en la formación en perspectiva de género de operadores jurídicos"

Enero terminó con dos femicidios, el brutal caso de la violación grupal y otras situaciones de abuso y explotación sexual, que fueron recordadas en la movilización de miles de mujeres el viernes pasado. En los 19 departamentos del país marcharon y desarrollaron concentraciones contra la violencia sexual y la “cultura de la violación”.

Una problemática que ocupa dos de cada tres casos que se atendieron en El Consultorio Jurídico Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Según contó a El Observador el docente encargado, Juan Raúl Williman, "Poco a poco, el consultorio se ha transformado en un consultorio de asistencia a víctimas de delitos sexuales”.

Qué sucede cuando una víctima denuncia un caso de violación

Hay que ver. Tiene distintas formas de llegar. Una posibilidad es que la Unidad de Víctimas y Testigos, que a veces deriva a las victimas, sea quien se comunique con nosotros, o eventualmente las personas llegan directamente, sin pasar por Fiscalía. Eso varía un poco. Originalmente no teníamos este volumen de casos. El consultorio nace como un convenio entre la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia, el Ministerio del Interior y la Facultad de Derecho de UDELAR. En 2017 empezamos a trabajar con casos de homicidio. Sin embargo el tiempo fue modificando esa situación. Tanto el 2020 y el 2021 fue marcado por el aumento de consultados de delitos sexuales y de víctimas de delitos sexuales. Muchas vienen solas. Es un mix. A veces es la Unidad de Víctimas la que hace la derivación y a veces llegan solas a la consultas, con procesos de develación personales diferentes. A veces de mucha data, a veces recientes. Estamos hablando de que 2 de cada 3, básicamente el 70% de los casos que atendimos en 2020 y el 67% en 2021, fueron víctimas de delitos sexuales.

El proceso jurídico tras una denuncia por violación

Se necesita una investigación específica para determinarlo (las razones). Uno espera que sea que el sistema esté un poco mejor preparado para recibir a victimas especialmente vulnerables. Espero suponer que no es que haya más delitos sexuales, sino que en realidad el sistemas está mejor preparado si una víctima se quiere acercar a hacer una denuncia. El imputado, tenga o no tenga, recursos económicos siempre cuenta con un abogado o un defensor de oficio. Es una de sus garantías, no se pude seguir con el proceso penal si el imputado no tiene un defensor de oficio. El 90% o más, hoy en día, los imputados son asistidos por la defensa pública. Para la víctima la defensa pública en Montevideo creo que hay dos abogados que prestan asistencia a víctimas y en el interior el abogado de Defensoría Pública, que no hace penal, deberían asistir víctimas. El problema es que Defensoría tiene topes mucho más bajos que lo que tiene el consultorio. Son más bajos desde el punto de vista numérico. Eso marca una diferencia entre la asistencia que se brinda entre Montevideo y el interior. En el Interior al no haber un consultorio jurídico de esta naturaleza hay gente que no va a acceder a Defensoría porque por muy poco se pasa de los topes, pero tampoco tiene a quién recurrir.

Víctimas que denuncian una violación de larga data

Nos ha pasado. De hecho, llegan al borde de la prescripción. En este tipo de delitos sexuales, hoy hablamos de abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado y abuso sexual sin contacto corporal. Por los guarismos de la penas pueden llegar a prescribir a los 10 o a los 15 años. Cuando llega al borde de la prescripción, no hay mucho que hacer. Si la persona es menor de edad no le podemos computar el plazo. Los procesos de develación son todos distintos. Aun no estando tan cerca de la fecha de prescripción del delito, pude suceder que la prueba se vuelva realmente compleja. La victima reviste una doble condición: es la victima pero también es una prueba fundamental. Su declaración es una prueba fundamental. Su cuerpo también. Se requiere un trabajo complejo de recolección de evidencias con un destacado más. En otras materias se puede arribar a procesos que alivianan el trabajo. Requiere trabajar muy bien la recolección de evidencia.

Porcentaje de casos que se logran aclarar

Muchos menos de los que se denuncian. Y la tasa de declaración es mucho menor tal vez de lo que se cree. Los porcentajes de aclaración no son tan altos, más bien son bajos. Eso tiene que ver con la dificultad probatoria. Mucho más si tomamos en cuenta de que muchas de estas denuncias son intrafamiliares, lo que lo vuelve muy complejo. Porque no tiene el apoyo de la familia para hacer la denuncia. La gente pretende respuestas más rápidas y eso no va a suceder. La recolección de pruebas lleva un tiempo prudencial que no se puede apurar. Hoy hay un estatuto para la victima que cuida determinados aspectos que antes no. Si está dispuesta a hacer la denuncia, si va a participar del proceso penal, no va a tener que contar su historia infinidad de veces, sino que va a tener la posibilidad de hacer una declaración anticipada muy cuidada. Va a ser un funcionario especializado quien va a tomar la declaración. No va a compartir de espera ni de audiencia con el imputado. No va a recibir preguntas directas del abogado del imputado, entre otras. Igualmente es innegable que pasar por el sistema de administración de justicia revictimiza. Eso no se puede evitar. Estamos en un camino de tratar de que estas cosas sean lo menos posible y darle a la víctima mejores condiciones. Queda un camino por recorrer.

Falta de recursos que dificulta el avance

Yo creo que así como el constupro tiene un nivel de consultas que esta por exceder nuestras capacidades, lo que le pasa al consultorio le pasa a la Fiscalía de delitos sexuales. Creo que hay un problema claro en cuanto a los recursos económicos, humanos materiales y logísticos para hacer un mejor ambiente. No digo que trabaje mal: nosotros trabajamos con ella y lo hacemos muy bien. El volumen de casos complejiza la situación. No tengo duda el volumen de casos que manejan. Aun con todos los recursos llevaría mucho trabajo. Es un trabajo muchísimo más exigente. Tiene la carga de probarlo. No es lo mismo llegar a un abreviado rápidamente, tener una carpeta menos. Son situaciones realmente distintas.

La preparación de los abogados de los abogados sobre casos de violación

Hay falta de recursos, pero lo hubo siempre. Es posible que uno operados jurídico carezca de perspectiva de género como herramienta básica para trabajar. Cualquier operador jurídico: pude ser un policía, un operador de la salud, la educación primaria, secundaria. A veces la develación se produce con una persona totalmente ajena a su círculo familiar más cercano. Después llega al sistema y este tiene que estar preparado. Hay que seguir avanzando en la formación de los operadores jurídicos para que todos tengan la capacidad de trabajar con los mismos conceptos. No es que haya dejar algo de lado. Para que la víctima se sienta en condiciones de hacer la denuncia y protegida no podemos descuidar ningún eslabón de esta cadena compleja.

