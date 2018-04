Di Candia y la nueva normativa para bares y boliches: “Nadie va a tener una norma ajustada a su interés particular”

Una nueva normativa obligará a boliches y pubs a tener cámaras de seguridad, entrar las sillas y mesas antes de las doce y ofrecer agua gratis. Fue aprobada por unanimidad en la Junta Departamental de Montevideo y afectará a todos los locales donde se realicen actividades y espectáculos en horario nocturno.

Abordamos el tema junto al prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Christian Di Candia.

La normativa se votó por unanimidad y lleva dos años de negociaciones y de diálogo. Todo empezó en el 2015, con la ebullición de denuncias en algunas zonas de Montevideo por ruidos molestos. Esta norma era necesaria porque Montevideo la necesita, pero una normativa así existe en cualquier parte del mundo.

Cuando una genera una norma, lo hace basado en el interés general. Y acá hay varios intereses particulares. Nadie va a tener una norma ajustada a su interés particular.

La norma tiene tres grandes áreas. Una tiene que ver con las habilitaciones. Otra parte más garantista, en relación a la ciudadanía que acude a los lugares. Le pedimos a los locales que si tienen criterios, tienen que ser claros, concretos y visibles, pero no pueden ser discriminatorios. Cuestiones que tienen que ver con la identidad o porque no les gusta tal tatuaje o tal color de pelo… todo eso no corre.

Y hay varios artículos que tienen que ver con el contralor y la fiscalización. La Intendencia amplía su control a través de las cámaras.

Los lugares con acceso público deberían dejar entrar a la gente al baño. Pero entendemos que no es algo fácil de controlar.

El decreto tiene 120 días para su reglamentación. Y un plazo para que los locales se adapten a la nueva normativa.

Si hiciéramos normas particulares, para los vecinos deberíamos cerrar todo y para los boliches deberíamos permitir todo.