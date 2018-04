Diego Labat: “Ancap estará bien cuando tenga un balance positivo, pero con combustibles a un precio justo”

El expediente penal sobre las irregularidades en la gestión de Ancap entre 2010 y 2015 ya entró en su recta final. Raúl Sendic compareció en el Juzgado de Crimen Organizado para presentar sus descargos y en las próximas horas lo harán más convocados.

Mientras tanto, la gestión de ANCAP tuvo ajustes que arrojaron un balance positivo en 2017 (con ganancias por 39 millones de dólares).

Abordamos el tema junto a Diego Labat, director nacionalista en Ancap.

El caso Ancap-Sendic

En ALUR se recortaron varios gastos. Por ejemplo, había muchos vehículos funcionando. Las ofertas por el avión se reciben hasta el 30 de abril. ALUR tiene mucha actividad en Bella Unión, un lugar lejos, pero no creo que amerite tener un avión.

La Jutep hizo un informe sobre el caso De León. Ese informe tendrá un trámite. No hay que opinar, sino todos opinamos de todos los organismos.

Ancap está haciendo una investigación administrativa, pero no necesariamente porque falte algún documento. Tiene relación con este caso, pero pasa por otro lado. Hoy por hoy hay un archivo físico donde se guardan todos los comprobantes.

En el 2011 había un procedimiento para las tarjetas corporativas, y ahora se le hicieron algunos cambios. Ahora las tarjetas se están utilizando de acuerdo a ese procedimiento, y me consta.

La Justicia está actuando, y lo que corresponde es no hablar sobre eso. Ancap ha respondido a la Justicia todo lo que se pidió. Cualquier intromisión no es buena.

El balance positivo de Ancap

En estos dos años del nuevo directorio se han hecho un montón de cosas y se ha trabajado muy bien en varios aspectos. Sobre todo en la transparencia: ahora rendimos cuentas cada seis meses. Y eso hay que valorarlo.

He sido crítico en señalar el hecho de que Ancap haya ganado casi 40 millones de dólares no implica que ahora esté bien y antes mal. Porque el precio del combustible sigue sosteniéndose en precios muy altos. Ancap estará bien cuando tenga un balance positivo, pero con combustibles a un precio justo. Y no debemos olvidar que nuestros combustibles tienen una carga fiscal muy importante.

Ancap ha hecho cosas, pero quedan muchas cosas por hacer. Este año tenemos el compromiso de bajar el compromiso de los gastos en 25 millones de dólares.

Trabajo cómodo. Se ha trabajado bien y en equipo. Cuando la casa se empieza a poner orden empiezan a aparecer diferencias más de fondo, sobre todo en relación a los proyectos. El Gobierno insiste en la regasificadora, y yo creo que eso ya ha terminado. Se están empezando a discutir cosas de fondo, y no estamos en la discusión de si falta o no una boleta.