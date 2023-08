Diputada del PC propone exonerar impuestos a productos de higiene menstrual: “Hay mujeres que utilizan pedazos de tela, de cartón y de colchón”

La diputada María Eugenia Roselló, del Partido Colorado, presentó un proyecto de resolución ante el Poder Ejecutivo en el que solicita la exoneración de impuestos a los productos de higiene menstrual. Concretamente, la legisladora propone que las toallitas y los tampones se incluyan como artículos exonerados de impuestos. Hoy en día, están gravados con 22% de IVA. Recibimos a la diputada para hablar sobre este y otros temas.

Sobre previo proyecto de ley

El actual planteo de exonerar impuestos a productos de higiene menstrual

Quienes tienen que atravesar la menstruación de maneras que no son las más dignas posibles, que no cuentan con estos productos, utilizan otros que no son los más adecuados y esto impacta en su salud a corto, mediano y largo plazo por lo que supone no estar higienizadas debidamente.

Hay gente que no sabe lo que es menstruar y lo subestima un poco.

Hay niñas que quedan excluidas de ir a la escuela. Hay mujeres que no van a trabajar.

Hoy hay mujeres que no tienen estos productos y utilizan pedazos de tela, pedazos de cartón, pedazos de colchón sucio.

Las mujeres somos las más pobres en Uruguay, las niñas y las adolescentes son las más pobres en Uruguay. La pobreza tiene cara de mujer.