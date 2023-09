Director de Ancap: “Cada producto que vendemos es pérdida”

Ancap no recibió ofertas de privados para sumarse al negocio del portland y el llamado a interesados quedó desierto. De esta forma se buscaba revertir la situación deficitaria y restablecer la competitividad del sector, que acumula pérdidas por más de US$ 700 millones desde el año 2000. Dada esta situación, el ente capitalizará Cementos del Plata -la firma de Ancap que se encarga de la comercialización y distribución-, se buscarán otras alternativas para la asociación con un privado y también se realizará una reestructuración del negocio en las dos plantas. Para hablar sobre el resultado de esta licitación y los motivos que lo explican, recibimos a Richard Charamelo, director de Ancap.

Si nosotros lo miráramos como negocio, y si esto no fuera una empresa monopólica, pública, se tendría que haber vendido.

Lo mejor para la sociedad, para el que nos está mirando, es que esto lo entreguemos y que lo agarre quien quiera. Ancap no tiene forma de competir con un privado con las reglas que hoy tenemos. Por lo tanto nosotros desde el primer momento dijimos que no podemos hacer eso en una empresa pública, tenemos que cuidar a los trabajadores y tratamos de buscar un inversor. Decir que tenemos que invertir. ¿Invertir para qué? Ya se invirtieron casi 400 millones de dólares en este último tiempo y todo fue a pérdida. No es que no se invirtió. Se invirtió, se pudo haber invertido mal en estos 20 años. Hay un horno que se invirtió y nunca se llegó a concretar. No es que no se invirtió. Se invirtió para seguir perdiendo dinero.

El plan que se trató de llevar adelante es uno que hacía que Ancap dejara de perder y por lo tanto ponerle costos extras a los combustibles que, en definitiva, es lo que hacemos y lo hacemos bien.