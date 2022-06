Director del proyecto UPM 2: "Los materiales están en sitio; tenemos acero suficiente para montar 8 Torres Eiffel"

La empresa finlandesa UPM está construyendo en Pueblo Centenario en el límite entre Durazno y Río Negro su segunda planta de celulosa y la que será la inversión privada más importante en la historia de Uruguay, unos US$ 2.750 millones a los que se sumarán otros US$ 300 millones por la terminal especializada en el puerto de Montevideo. La obra comenzó hace casi tres años y la empresa postergó al primer trimestre el 2023 el inicio de operaciones, de acuerdo a lo que informó en un comunicado días atrás.

El avance de las obras para la construcción de UPM 2

Gonzalo Giambruno

Para nosotros es importante ver eso. La construcción siempre se lleva todas las luces, porque tuviste 7mil personas en el sitio, porque generaste dos puntos de PBI de manera puntual en estos años, porque uno de cada cinco empleos están vinculados a UPM, pero nosotros no somos un a industria de la construcción. Trabajamos en la construcción, pero es un transitorio para llegar a lo que es nuestro cometido que es una industria de celulosa, forestal y también con una importancia logística importante. Empiezan a llegar las primeras señales de ese nuevo modo logístico, lo que son los vagones para transportar en un modo ferroviario, que es el concepto sobre el cual el proyecto se soñó y se diseñó.

Nos preguntan por qué demora tanto. Bueno, porque realmente es masiva la cantidad de instalaciones que implica hacer una planta de celulosa. De acá al primer trimestre vamos a estar haciendo pruebas. Hace unas semanas anunciamos que terminaba lo que era el transporte de las cargas industriales. Esta es la primera planta de desarrollo en Uruguay que es mediterránea. Es decir, que no tiene un puerto propio. Entonces, todo tenía que llegar por vía terrestre y después de varios meses, más de 7mil viajes, hoy podemos decir que todos los materiales están en sitio. Para tener una dimensión de todo esto, tenemos acero suficiente para montar ocho Torres Eiffel.

Matías Martínez

¿La construcción de la planta y el montaje electromecánico ya se terminaron?

Gonzalo Giambruno

Matías Martínez

Puestos de trabajo y la plantilla estable prevista

Matías Martínez

Gonzalo Giambruno

Tenemos los maquinistas para la operación del ferrocarril. Se reclutaron 20 maquinistas, van a estar trabajando en Europa para volver y operar ferrocarriles y locomotoras de última generación. Tenemos los técnicos de mantenimiento, que están haciendo escuela en la planta de Fray Bentos. ¿Cuáles son los empleos que se van a activar cuando sea inminente el arranque? La flota logística, el transporte de la madera a la planta, la cosecha en toda la zona al este de la ruta 5. Es importante tangibilizar los empleos que se generan que no son por tres años, son para toda la vida útil de estos proyectos que estamos hablando de décadas.

El personal contratado

Gonzalo Giambruno

Cuando arrancamos el proyectos había un montón de elemento que generaban incertidumbre y eso es normal. Nosotros buscamos aplicar el aprendizaje de los proyectos previos. Hoy en día, podemos decir que habiendo hecho más de 25 millones de obras trabajadas, el entorno del 80% han sido hechas por uruguayos, y eso para nosotros es un éxito. Es mostrar que en el país se pude hacer una planta de celulosa de esta escala de las más modernas y grandes del mundo principalmente con empresas nacionales y trabajadores nacionales. Tomamos el camino difícil.

Somos productores de celulosa y forestales. El manual de management dice “usted vayan, negocie con una gran empresa internacional, dígale que le haga una planta bonita de celulosa, que concentren en eso, con un contrato único y usted lo espera al final del camino con la llave para arrancar y ya está”. El problema de esa lógica es que son contratos muy grandes y que las empresas nacionales no pueden competir a ese nivel. Nosotros nos metimos en el medio, partimos eso en cientos de contratos, en una escala tal, que las empresas nacional puedan utilizar su expertise y puedan tener la espalda financiera y de gestión para poder absorberlo. Así, esas empresas nacionales pasaron a ser contratistas directos nuestros. Tenemos ejemplos de proyectos anteriores que era sub contratistas de empresas internacionales y ahora tienen 27 contratos principales con nosotros. Esas preocupaciones iniciales que teníamos ahora no las vemos, porque la realidad ha marcado que la capacidad de trabajo ha sido absorbida casi en la totalidad.

Queríamos atender y lo hicimos contratando por credencial cívica, que es el documento más difícil de cambiar y cuando teníamos 6500 personas, más del 40% eran de los departamentos de Tacuarembó y Durazno. Esos datos son claros. Siempre está el caso de la persona que tiene una expectativa que se da o no cuando uno lo espera.

Nuestro foco principal es poder compartir los aprendizajes de operación, porque son los empleos de largo plazo. Vemos con satisfacción cuando ahora hacemos la campaña de selección de gente y hay chiquilines que nos dicen “cuando ustedes estaban construyendo la planta en Fray Bentos, estaba en el liceo, y empecé a entender lo que era porque mi hermano, primo, cuñado hacía esto y tomé la decisión de hacer mis cursos para poder estar pronto y hoy en día voy a Paso de los Toros".