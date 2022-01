Director del SINAE: "Tienen las pruebas de que fueron intencionales algunos focos de incendios que se reiniciaron"

En medio de incendios, sequía y una ola de calor en curso el Sistema Nacional de Emergencias intenta concientizar a los uruguayos para que sean cuidadosos a la hora de encender fuegos durante el verano. Este miércoles se reunió el grupo de sensibilización ante incendios forestales para evaluar la situación de emergencia.

La reunión del grupo de sensibilización ante incendios

Denuncias sobre falta a reglamentaciones

Creo que los bomberos no lo han publicado, difundido. Tienen sus autoridades dentro del Ministerio del Interior. Tengo entendido que no hubo ninguna intencionalidad en la parte de la interbalnearia. Simplemente insistimos en el descuido humano, en la imprudencia.

En concreto no, porque la Dirección Nacional de Bomberos está terminando de confeccionar su informe. Esos detalles que ustedes mencionan van a estar en ese informe. Lo que sí, ya lo dijo el director nacional de Bomberos que por los días 2, 3 y 4 de enero algunos focos que se reiniciaron, tienen las pruebas de que fueron intencionales. Después de que se apaga, ven cómo se inicia un fuego. Miran si está en recta, en círculo. Esto es sobre varios focos que se reiniciaron después del incendio mayor.

La concientización sobre los incendios forestales

No sé si es por el cargo que ocupo, pero diariamente los veo a ustedes mismos difundiendo todas las medidas ante una ola de calor, un principio de incendio. En los informativos, en los programas que ustedes tienen. Creo que hace más de 30 o 40 días, todos los días en todos los medios se retransmiten todas las medidas. Todos los ciudadanos la leen y escuchan las miran, pero llegado el momento no toman conciencia. No sé hasta qué punto podemos aumentar más aun la cantidad de minutos en el aire, escritos o radiales, para que la gente tome conciencia.

No podemos dejar de lado la campaña de concientización, hay que poner gota a gota, esa gotita que llena el vaso de agua. Y también tenemos que seguir preparándonos cada vez mejor, con mejor herramientas. Los errores y posibles aprendizajes son buenos. No digo que sean errores, sino que a veces falta de recursos. Creo que las cajas es una herramienta más, le va a hacer muy bien a la fuerza aérea para estar preparada en caso de que las necesitan.

Sé que fue reclamado (que no se usaron las cajas en el incendio anterior). Las cuatro cajas quedaron a disposición. Cuando comienza el incendio es un tema técnico que es el bombero de mayor jerarquía que comanda el incendio. En este caso, el propio 31 de diciembre, el director nacional de bomberos en persona estaba en la zona de incendio y él no lo creyó oportuno por diferentes situaciones técnicas que no daban la oportunidad de usarlas en ese momento.

Es un tema técnico, no tengo conocimiento para decir si fue correcta o incorrecta. Fue analizada. Las decisiones de los bomberos tienen sus fundamentos técnicos. Sí, por supuesto (se ratificó que había sido la decisión que debía tomarse por parte de Bomberos). Lo que quiero decir es que yo no soy yo para decir cómo avalar esa decisión. Es un técnico en la materia. Hay que darle la derecha en ese sentido. Supongo que sí (es un tema que va a estar planteado en el informe esperado).