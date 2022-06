Director general de Comisión de Patrimonio: "Estoy a favor de una intervención que posiblemente sea un mix de actividades" en el Dique Mauá

En las últimas semanas se han destacado diferentes proyectos asociados al patrimonio histórico del país, entre los cuales se encuentran la creación de una isla artificial en Punta Gorda, la terminal portuaria de pasajeros en el Dique Mauá y la construcción de un edificio de 140 metros en Colonia. Es por esto que este miércoles recibimos al director general de la Comisión de Patrimonio, William Rey, para conocer más sobre la posible afectación que pueden tener estos proyectos en el patrimonio histórico nacional.

A su vez, el Ministerio de Educación amplió la denuncia que realizó en mayo ante Fiscalía por un presunto manejo irregular de fondos en la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación durante la última administración. Según lo cotejado entre la cartera y la información del Banco República, los montos faltantes desde 2018 a la fecha ascenderían a unos diez millones de pesos. Además de una funcionaria que fue sumariada, el exdirector de la comisión, Nelson Inda, fue acusado por el Ministerio de Educación de haber firmado cheques por “cientos de miles de pesos”, tras haber dejado su puesto en marzo de 2020.

Los “montos faltantes” en la Comisión de Patrimonio

(¿Cómo se dieron cuenta?) Fue a raíz de una mirada dirigida hacia una de las cuenta a través de una nueva contadora y que vio un manejo irregular de fondos. Técnicamente, es lo que se dice una actividad de apariencia delictiva. En principio, hay dos funcionarios que están sumariados, lo cual debamos entender que sumario es investigación, no es acusación ni definitiva asignación de responsabilidades y culpabilidades. Eso está en un proceso de sumario. También, hay un proceso de judicialización porque el tema fue denunciado también ante la Justicia. Había unos faltantes, unos movimientos que no eran apropiados, hacia cuentas que no deberían formar parte del recibo de dinero. Ahí está el eje del problema. A partir de ahí, lo que se solicita es todo el movimiento de las cuentas bancarias y se va hasta atrás. Hay problemas que no están claros desde 2018. Quizá podría ir hasta más atrás aún porque a partir de 2018 el Banco República introduce un cambio en el sistema que hace difícil seguir el rastreo hacia atrás. En principio, eso es lo que hay para decir, no mucho más porque hay que respetar los procesos sumariales, los anonimatos, cuidar los nombres de las personas que podrían estar involucrados.

La negación del ex director en su participación en la forma de cheques

Yo no me animaría acusar al ex director. Supongo que podrá explicar por qué pasó. Sí, efectivamente, hay algunos movimientos de cheques que se produjeron fuera de los tiempos correspondientes. Hay que dejar los tiempos para que el director lo pueda explicar y que se haga le proceso en su debido tiempo y respecto a la investigación.

La ampliación de la denuncia por faltantes de fondos

Son cheques al portador, entonces es uno de los problemas porque no es frecuente que suceda, sino que hay que hacer cheques a nombres concretos para mayor transparencia. Yo creo que es importante la mayor transparencia. Si el cheque está con un nombre de una empresa es más fácil ver si la empresa es de la comisión o no. Yo respeto mucho los tiempos de la judicialización y del sumario. El dinero faltante anda en torno a lo que se dijo: 10 millones de pesos. Eso se trata de ver, hacia dónde van esas cuentas y por qué. Ha afectado bastante la operativa porque primero hay que tomar las debidas medidas de frenar el proceso natural de la actividad financiero contable y eso ya es problemático, pero es razonable que se haga. Hay que tener la tranquilidad de que los movimientos de están haciendo bien. Hay una auditoría interna y hay que tratar de llegar a la mayor clarificación del problema. Si hay errores, que efectivamente hubo, hay que ver cómo corregir esos errores. Para descubrir un estado de situaciones de esta se debe dar una situación especial que muestra una irregularidad. Se dio esa situación, lo que se hizo fue comunicar rápidamente al ministro, que es lo que corresponde, y el ministro instruyó para que se hagan las denuncias judiciales correspondientes.

El proyecto de isla artificial en Punta Gorda

Son temas que al patrimonio le afectan de manera distinta. En el caso de la isla tendría un vínculo con la Comisión del Patrimonio, en la medida que iba a tener una cabecera de puente en la rambla. La rambla sí es monumento histórico nacional y por lo tanto tenemos ver de qué manera se plantea. No es la parte más definida del proyecto, de acuerdo a lo que vi. No nos llegó a la comisión porque había temas más complejos, quizá de primera línea de ataque. No creo que fuera el tema patrimonial el eje de discusión de la isla. Es una isla en el mar. Puede ser que tenga ciertas afectaciones visuales, pero es verdad que es un anteproyecto. O sea, falta mucha definición allí, ver cómo se da el proceso o cómo se planteaba el proceso en etapas. Me parece que hay ciertos lugares. No es lo mismo en frente al centro histórico de la ciudad de Montevideo, que un área más abierta. No es lo mismo si el planteo se da en otro territorio del país. No es un eje central la discusión patrimonial. Nosotros le pediríamos que se definiera mejor cómo es el encuentro con la rambla para tener una propuesta razonable en ese sentido. No tenemos otros elementos de afectación. Algún análisis de tipo visual, pero poca cosa más.

La idea de construir una terminal en el Dique Mauá

Dique Mauá es distinto. No lo hemos podido analizar porque no ha llegado a la comisión. Lo que tengo son referencias de prensa. Se trataría de un proyecto que sí afectaría de manera directa. Cuando digo afectando no lo digo de manera negativa, pero involucra un monumento histórico nacional como lo es la rambla de Montevideo. Creo que es una zona importante de la ciudad. Es una zona que merece un proyecto que califique al sitio. Creo que hoy está en una situación deshonrosa para el patrimonio y la ciudad. La situación que hoy vive la ex compañera del Gas no favorece la ciudad. Está en un punto estratégico de la ciudad y creo que merece un buen proyecto. Por lo tanto, puedo decir que estoy a favor de una intervención que posiblemente sea un mix de actividades. Parecería, por lo que se ha escuchado en prensa, que se trate de un proyecto que apunta hacia una terminal portuaria. Hay un patrimonio que está dentro del sitio que son las instalaciones de la compañía del Gas y el propio Dique Mauá. Esto se tiene que poner en valor, tiene que formar parte de la propuesta. Tiene que ser un proyecto de ganar–ganar: la ciudad y el empresario; que el patrimonio se conserve y que cambie en el sentido de ganar valor.

Colonia: proyecto de López Mena para edificio de 140 metros

Este es un proyecto que ya ha ingresado. Está en el momento de análisis arqueológico, lo que tiene que ver con el sustrato donde se desarrollará el proyecto. Los bienes que son patrimonio mundial tienen dos áreas definidas: un área núcleo, que es de mayor valor, y un área de amortiguación, que se prevé para que no se produzcan en ese lugar elementos nuevos que puedan afectar la zona núcleo. Colonia tiene una zona de amortiguación chica, acotada. Es un proyecto de mucha altura, supongo yo que va a tener un mix de actividades terciarias o de viviendas, o quizá solo de viviendas. No está muy definido. No me preocupa tanto en cuanto a las dinámicas, sino a los cores visuales y la afectación que pueda tener en el área histórica. Estamos evaluando la posibilidad de solicitar a la UNESCO un asesoramiento en este tema. Tenemos que ser muy cuidadosos en estas áreas declaradas patrimonio mundial porque estamos ante un bien y una categorización que puede variar. No siempre los bienes que integran la lista de patrimonio mundial se tiene por qué mantener en ellas. Cuando se cometen errores, se sale de la lista. No digo que esto lo pueda ocasionar. Tenemos que tener las previsiones para que eso no suceda. Está en el límite de la zona de amortiguación. Lo que tenemos que hacer es no ponernos en contra de los proyectos mismos, pero sí tenemos que darle al país la garantía que un proyecto de este tipo no va a generar efectos negativos en el estatus quo de Colonia del Sacramento, del barrio histórico, dentro de la lista de patrimonio mundial.

¿Podría la comisión impedir la construcción o que se avance el proyecto?