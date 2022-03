Economista sobre los cambios tecnológicos en el sistema laboral: "La pandemia profundizó esto, pero no creó nada nuevo"

En el estudio recibimos al economista y autor, Juan Manuel Rodríguez, quien habló sobre la decisión de Bélgica en reducir la jornada laboral a cuatro días. También conversó sobre los cambios tecnológicos y sus repercusiones en el sistema laboral.

Bélgica sorprendió a mitades de febrero al anunciar una reforma que incluye la posibilidad de reducir la jornada laboral a cuatro días, una noticia que fue presentada como una oportunidad de dar mayor libertad a los trabajadores aunque no se reducen las horas trabajadas sino que se pueden organizar de otra forma.

Reducir horas de trabajo

Ese cambio, es uno de los cambios, está vinculado a la revolución tecnológica, que está en un proceso de profundización, no todos los cambios se dan con la misma intensidad y contenido. En el caso de la actual, una de las tendencias es la reducción del vínculo en el lugar del trabajo y el trabajo. No una ruptura, sino una reducción en donde la obligatoriedad está en el mismo lugar. Esto lleva trabajo a distancia, contratos distintos. Ciertos tipos de habilidades, un mercado laboral mundial sin migración. Acaba de salir una encuesta mundial en donde el 40% de las empresas dicen que están pensando en aumentar la contratación de trabajadores externos. Hay un porcentaje importante, el 43% dice que va reducir la plantilla y el 41% dice que lo va aumentar. Lo que lo hace curiosamente, si uno compara la discusión académica, política, laboral en el sentido de los actores, sindicatos y empresarios, en estos 10 años hubo un cambio significativo. La sustitución de puestos de trabajos debido a mecanismos digitales. El origen es el cambio de la tecnología, máquinas más potentes, los algoritmos, todo lo que está vinculado a la computación, software, sensores, la big data, esto hace que ciertos tipos de trabajos hoy sean realizados, no solo por máquinas, que simulen el trabajo humano y con más eficiencia. Una máquina controlada por una computadora. Ese es el futuro del trabajo.

La pandemia profundizó esto, pero no creó nada nuevo. Lo que hizo fue llevar al límite cosas que ya se venían produciendo hace tiempo. La horas, formas y lugar de trabajo están en discusión, y esto lleva a una gran discusión laboral.

El derecho a la desconexión, establezcamos un sistema de trabajo donde yo estoy hasta tal hora. Esto es una cosa nueva.

Reacción de los sindicatos

Las iniciativas de esto las tienen las empresas. En la medida de que no hay un convenio colectivo que regule esto, tampoco están violando ninguna ley y acuerdo laboral. cuando esto se constata a que esto es un problema esto lleva a discusiones laborales. Las organizaciones sindicales discuten estos temas.

Uruguay

Hay iniciativa del Ejecutivo. Uruguay está en estos temas tan retrasados, no solo en Uruguay, en América Latina, como también está retrasado en el cambio técnico. Hay países que tienen políticas de promover los cambios técnicos. Programas y políticas industriales dirigidas a la cuarta revolución industrial. Donde una PYME tiene dificultades financieras, el Estado le financia el primer robot. Esto hace que no se puede sustituir el cambio técnico pero sí atender algunos problemas en el aparato productivos y ahí están las políticas públicas.

El trabajo en las plataformas, el trabajador es independiente o no independiente, la primera reacción es que usted es un empresario, si quiere trabajar o no, la decisión la tiene la persona. Crecientemente está en que el trabajador de Uber es independiente, y que si trabaja determinadas horas tiene que trabajar horas extras, tener seguros sociales, se está llevando a que ese trabajador de la plataforma sea muy similar al trabajador independiente.

Los congresos internacionales en las que van trabajadores de todo el mundo, la primera postura es que ni se niega ni se deja promover la necesidad del cambio técnico. Es una sabiduría importante, que tiene que ver con la historia y con que cualquier país que busque frenar lo que mejore la productividad, está apostando al atraso y que lo pagará. A uno les irá mejores y a otro peor. El propio sindicalista está diciendo que el cambio técnico es parte de lo que nosotros tenemos que ver. Los cambios en la relación laboral implican cambios técnicos y esto a su vez implica nuevas regulaciones. Hay países que quieren y llegan a las políticas públicas. A veces un sindicato no tiene una la posibilidad de promover una ley, pero sí tiene relación con el sistema político que si la tiene.

Las cuentas de horas es como decir que se trabajan tantas horas a la semana, pero ¿cómo? Se acuerda. Uno podría decir que esto tiene sus problemas. Por ejemplo, si la jornada es variable y el trabajador se entera de las horas que va trabajar al día siguiente, difícilmente pueda planificar su día, porque todos los días está cambiando, por eso habría que establecer un periodo de pre-aviso. Jornada variable sí, pero preavisado con tanto tiempo, esto se negocia. Hay distintas opciones, esto mismo vale para el trabajador, porque si la empresa tiene el derecho a decir que el trabajador tiene derecho de decir yo querría trabajar de esta manera, la empresa puede estar de acuerdo o no, pero hay que negociar. Que haya alguna forma de saldar la diferencia. Todo lo nuevo lleva un periodo necesariamente de negociación y de construcción, a la larga, de un nuevo acuerdo o pacto social vinculado al trabajo.