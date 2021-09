Eduardo Lust aseguró que la disminución en la calidad de la enseñanza "fue buscada" por gobiernos del FA

El diputado de Cabildo Abierto habló sobre la defensa del partido por la Ley de urgente consideración y a baja en la calidad educativa de los últimos años, También conversó sobre los recursos de colonización y la erradicación de asentamientos.

Días después de que la Comisión Pro referéndum contra la Ley de Urgente Consideración entregara las 800 mil firmas a la Corte Electoral, Cabildo Abierto comenzó una campaña por el interior del país para defender su contenido.

El partido liderado por el senador, Guido Manini Ríos, emprendió una gira para defender el contenido de los artículos en materia de salud, educación y seguridad, entre otros, y está dispuesto a iniciar un debate por el tema.

LUC

Artículos

Podría haber algún artículo que podría ser eliminado. Por ejemplo, sujeto al referéndum que disminuyo al premio que se le da el privado de libertad que realizar una actividad académica o laboral para reducir pena. Ese me parece que no debería ir pero quedó. No se puede sacar una y dejar otro. La autoevasión es un tema de libertad, se le abre la puerta y la guardia se va, es el instinto natural de buscar la libertad. La evasión sin daño en las personas, la LUC castiga la autoevasión cuando no hay daño. Hay algunos artículos de la LUC que no voté.

El gobierno anterior por definición es un sistema ideológico que limita las libertades de las personas, el socialismo. En los países socialistas la gente no es libre. En los 15 años de gobierno del FA se fueron incorporando normativas que en mi concepto, que puedo estar equivocado, le limitó la libertad a las personas. Por ejemplo, la seguridad, tiene derecho a vivir en una sociedad con relativa sociedad, si usted no tiene seguridad no es libre de transitar, de disponer de sus bienes, etc. Hubo un aumento de los delitos que es público y notorio. Cuando aumentan los delitos a usted le limitan su libertad en la convivencia social.

La inclusión financiera, en el régimen anterior si usted tenía más de 4.900 dólares el gobierno partía de la base que usted los había mal habido. Si usted tenía más de 4.900 dólares tenía que explicar cómo los había adquirido. Creemos que está bien controlar el narcotráfico y el lavado de dinero, pero con cierta racionabilidad, por eso se aumentó lo que usted tiene que justificar. Usted no puede sacar cierta cantidad de dinero por día en los bancos, en una enorme cantidad de articulado le restó libertad al ciudadano.

En la enseñanza es una competencia del gobierno de turno. El gobierno anterior puso a docentes y sindicalistas que dirigían la enseñanza junto con los representantes políticos que no es la función. La LUC dice como la Constitución permite que la enseñanza sea dirigida por un colegio de dos o tres personas o un director, vamos al director. En virtud de que la enseñanza en Uruguay según todos los índices de medición ha disminuido su calidad. Esa disminución es buscada, es de exprofeso, creo que los gobiernos crean pobreza filosóficamente y el ser humano crea riquezas. La pobreza se crea al restar la libertad a la persona en el desempeño individual que es imperceptible, te limita esto, te limita aquello y le baja la calidad a la educación.

Hasta el año 2005 las horas docentes no dictadas en un año eran entre 90 y 100 mil, según datos del Codicen. Desde el 2005 empezó aumentar a 120 mil, cuando llegamos al 2018 no se dictaron en el Uruguay 570 mil horas docentes, datos de Codicen. Usted con una población menos educada es más manejable. Si una persona no tiene educación, no hablo de la educación académica de saber la Divina Comedia, sino de la educación básica, una persona sin educación la puede manejar más fácilmente que una persona educada. A lo largo de los 15 años del Frente Amplio aumentamos 40 mil y 50 horas docentes que no se dan por año y llegamos casi a 600 mil horas docentes que no se dan.

A la cantidad de horas de educación que no dan, le suma que para ser pobre en el interior rural usted tiene que ganar menos de 7000 por mes, en el interior urbano 9000 y en Montevideo 14 mil. El Partido Nacional se pelea con el Frente Amplio a ver quién tiene menos pobres. El discurso que el Estado que a usted le va dar todo y ahí están los derechos. Le han hecho una campaña imperceptible a la población que usted tiene derecho a todo. Al ser asistido, por una reacción inconsciente de agradecimiento que todo el ser humano lo tiene, usted agradece a quien lo asiste.

Todos los gobiernos tienen que tener una filosofía previa. Los gobiernos que defienden la libertad de la persona tiende a que la persona no se empobrezca porque le permite desarrollarse, si el gobierno va en contra de la libertad y va en contra de la educación consigue eso. El discurso de este gobierno es promover la libertad de la persona y tratar de mejorar la educación. Este gobierno hizo muy bien en la LUC, pasó las herramientas de la educación al Ministerio de Educación y Cultura. Estuve con autoridades del Codicen y les pregunté qué hicieron con respecto a eso y me dijeron que nada, aún no hicieron nada.

Los índices de la calidad de la educación nos ha mostrado que con ese sistema la educación ha caído. Este gobierno dice que vamos a probar con este otro y en las campañas se promovió eso.

La aparición de Cabildo Abierto cosechó una enorme cantidad de votos que eran del Frente Amplio, incluso del MPP, según estudios que hemos hecho ha sido así. Todos venimos de algún partido. Yo vengo del Partido Nacional. La sociedad reaccionó ante la constatación de ese declive económico y cultura, que iba transcurriendo a pasos de palomas, la sociedad reaccionó y por poco margen, se le dio la oportunidad a esta coalición que en Uruguay hoy dos partidos, el Frente Amplio y la coalición.

Nadie le puede tachar al FA que hizo una gran inversión edilicia en la educación, en la universidad y en salarios, pero ese dinero fue a ese sector, pero en los contenidos de la educación las pruebas que miden la calidad de la educación nos ponen en el último lugar. El Frente Amplio está desenado que a este gobierno le vaya mal porque si no le va mal no gana las elecciones que viene. Para ganar las elecciones le sirve que la gente esté descontenta. Para usted llegar al poder a usted le tiene que ir mal. En el periodo anterior, constaté que en los últimos años del gobierno del FA le iba mal. Para un partido político que aspira llegar al gobierno esa es la filosofía. Cabildo Abierto no porque no aspira a ser gobierno. Aquí los partidos que siempre serán gobierno el Partido Nacional y Partido Colorado. Hoy la sociedad está dividida en dos grande partidos, partidos del Frente Amplio y la coalición. El partido que podría ganar las elecciones que viene sería el Partido Nacional.

Este gobierno somos el coo y el partido Nacional es el gobierno, y los otros partidos somos el co. No se puede negar la realidad, el Partido Colorado no puede ganar las elecciones de 2025, que no puede tener un crecimiento de gran magnitud que triplique sus electores.